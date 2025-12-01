Спорткомплекс с общежитием открыли в отдаленном селе Лепсы области Жетысу

— Теперь в нем будут заниматься воспитанники Лепсинской спортивной школы. В церемонии открытия нового объекта приняли участие заместитель акима области Диас Есдаулетов, депутат Мажилиса Парламента Данияр Каскарауов, председатель наблюдательного совета ИПК «ZHERSU», предприниматель и меценат Бауыржан Оспанов, олимпийские чемпионы Ермахан Ыбраимов, Юрий Мельниченко, Нурбакыт Тенизбаев, Нурбек Оралбай, Демеу Жадыраев, Назым Кызайбай, Нурмахан Тыналиев и другие известные спортсмены и жители села, — сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

Фото: акимат Алакольского района

Выступая на торжественном мероприятии, Диас Рахметулы от имени акима области поздравил присутствующих с открытием современного спортобъекта и вкратце остановился на основных мерах по развитию спортивной сферы.

— В соответствии с поручением Главы государства по развитию массового спорта с момента образования области Жетысу построено 32 новых спортивных объекта, три капитально отремонтировано. До конца года планируется ввести еще три спортобъекта. Открытый в селе Лепсы объект представляет собой полноценный комплекс с учебно-тренировочной базой и общежитием, расположенными на одной территории. Мы надеемся, что это даст сельским молодым людям больше возможностей и поможет вырастить новых будущих чемпионов, — сказал он.

Фото: акимат Алакольского района

После торжественной части все желающие смогли ознакомиться с внутренним обустройством спортивного объекта. В акимате отметили, что спорткомплекс рассчитан на 160 мест, а общежитие — на 244 места. Новый объект построен на бюджетные средства. Также со стороны ИПК «ZHERSU» оказывается спонсорская помощь в приобретении дополнительного спортинвентаря, непредусмотренного в рамках проекта. На данном этапе в новом спорткомплексе открыты секции по пяти видам спорта: греко-римская, вольная борьба, бокс, дзюдо и лыжные виды. В секциях занимаются 250 сельских детей. Пока имеется 10 тренеров, но в ближайшее время их штат будет увеличен, также планируется открыть секции по футболу, волейболу и баскетболу.

Многофункциональный спортивный комплекс состоит из четырех основных блоков, где созданы все возможности условия для полного обеспечения тренировочного процесса юных спортсменов, отмечают в пресс-службе. В частности, комплекс включает зал борьбы с татами, специализированный зал для единоборств, игровые залы для волейбола и баскетбола, тренажерный зал, душевые и раздевалки, кабинеты врача, психолога, массажный кабинет, конференц-зал, столовую, а также другие необходимые административные и подсобные помещения.

Фото: акимат Алакольского района

Своим мнением поделились и местные жители.

— Мы очень рады, что в нашем селе построена новая, просторная спортивная школа. Хочу отдать внуков в эту школу, потому что здесь они смогут заниматься спортом и укреплять свое здоровье. Мы увидели, что созданы все условия для занятий спортом, общежитие тоже хорошо оборудовано. Надеюсь, что если будут сильные тренеры, то из этой школы выйдут спортсмены, которые прославят наш Казахстан, — сказал пенсионер Аскар Хавкей.

А молодой спортсмен Жанат Кенжебайулы отметил, что одним из первых посетил новый тренажерный зал.

— Я занимаюсь дзюдо уже три года. Раньше занятия проходили в сельской школе, и теперь открытие нового Лепсинского физкультурно-оздоровительного комплекса дает нам больше возможностей. Надеюсь, что благодаря тренировкам в новом спорткомплесе смогу одержать много важных побед, — отметил юный спортсмен, ученик 9 класса Ж. Кенжебайулы.

К слову, в спортивных школах городов и районов области Жетысу более 23 тысяч воспитанников занимаются 61 видом спорта. При этом количество люей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в регионе составляют 42% населения области.