Спорткомплекс площадью более 5 тысяч квадратных метров открылся в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе на территории бывшей фабрики ПОШ (первичной обработки шерсти) открылся крупнейший спортивный комплекс «Alpha Gym» площадью 5 600 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект получил государственную поддержку в виде субсидирования части ставки вознаграждения по кредиту в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2025».

В своем прошлогоднем послании народу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что залог здоровья – физическая культура, и нужно создавать все условия для развития массового и детского спорта и обеспечить строительство спортивной инфраструктуры. Открытие подобного комплекса способствует реализации данных задач, к тому же в комплексе планируют открыть спортивные секции для детей по программе подушевого финансирования.

Новый спортивный комплекс объединяет разные виды спорта и включает в себя тренажерный зал, зону кроссфита, беговую дорожку длиной 250 метров и шириной 3 метра, два борцовских зала, зону единоборств с октагоном, залы для занятия художественной гимнастикой для детей, хореографией и йогой, зону стретчинга, скейтпарк и настольный теннис.

В настоящее время в комплексе работают секции кикбоксинга, дзюдо, смешанных единоборств (MMA), грепплинга, капоэйры и профессиональная школа художественной гимнастики.

«Наша цель – стать семейным фитнес-центром, поэтому мы объединили в нашем центре все популярные виды спорта, найдутся занятия на любой вкус и для всех возрастных категорий. Также мы планируем запустить программу для послеродового восстановления матерей. Для тех, кому не с кем оставить детей, мы организовали детскую игровую зону», - рассказывает управляющий спорткомплекса Канат Жадрасынов.