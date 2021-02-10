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    14:58, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Спорткомплекс «Казахстан» могут снести в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акима Нур-Султана Алтая Кульгинова в ходе отчетной встречи перед населением спросили о дальнейших планах в отношении спортивного комплекса «Казахстан» в столице. По словам акима, спорткомплекс планируют построить заново, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Он пришел в негодность, в аварийном состоянии здание находится сейчас. Особенно вопросы по кровле и по другим несущим конструкциям. Поэтому мы разработали проектно-сметную документацию, в этом году начнем капитальный ремонт, модернизацию, возможно даже придется полностью снести это здание», - сказал в ходе отчетной встречи с населением Алтай Кульгинов.

    Он отметил, что специалисты подскажут, какую часть нужно будет сносить и как в целом по проекту работать. По словам акима, спорткомплекс планируют построить заново.

    «Эта работа начнется в этом году, и планируем завершить ее в 2022 году, поскольку жильцы много вопросов задают и просят быстрее это сделать. В этом районе именно СК «Казахстан» обеспечивал возможность для жителей особенно для молодежи заниматься спортом и укреплять свое здоровье. Мы отремонтируем его, приведем в соответствие и вновь откроем этот комплекс», - заверил А. Кульгинов.

    Напомним, в столице прошла онлайн отчетная встреча акима Нур-Султана с населением. Ранее Алтай Кульгинов высказался по поводу проблемных объектов в городе. Он сообщил, что 18 проблемных жилых комплексов сдадут в этом году. Также аким столицы рассказал, как в Нур-Султане решаются вопросы по ливневым канализациям и сообщил, что 40 тысяч ученических мест создадут в Нур-Султане в этом году.


    Теги:
    Инфраструктурные проекты Астана Акимат Строительство Благоустройство
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