Спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова открылся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ко Дню столицы состоялось открытие спортивного комплекса имени Бекзата Саттарханова - «Bekzat boxing club», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На открытии комплекса участие принял аким района Сайран Сайфеденов. Он поздравил всех молодых спортсменов с праздником, пожелал им удачи и больших побед.

Стоит отметить, что комплекс появился на месте здания кинотеатра «Юность». Он состоит из двух этажей, на первом имеется зал бокса с площадью 200 квадратных метров, на втором - залы для танцев и гимнастики.

«Спасибо акимату Ауезовского района за то, что нам выделил это здание. Оно простояло 15 лет, и мы сделали ремонт. В целом было инвестировано 33 миллиона тенге. Это все частные деньги. Многие дети у нас будут тренироваться бесплатно, так как это социальный проект. Среди занимающихся есть уже победители городских и республиканских чемпионатов. Будут большие скидки для детей из многодетных и неблагополучных семей», - сказал директор спорткомплекса Багдат Сырлыбаев.

Спорткомплекс оснащен всем необходимым оборудованием. Одновременно в зале бокса могут заниматься 30 человек. Сюда могут ходить как начинающие, так и профессиональные боксеры. В дальнейшем в зале будут проходить большие соревнования.

Целью данного проекта является создание комфортных условий для занятия спортом и физической культурой, пропаганда здорового и активного образа жизни среди населения, улучшение качества жизни человека.