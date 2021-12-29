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Спорткомплекс для лиц с ограниченными возможностями построят в Актобе

29 Декабря 2021 06:30
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Спорткомплекс для лиц с ограниченными возможностями построят в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе начато строительство крупного спорткомплекса для лиц с ограниченными возможностями. Об этом рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Евгений Гончаров на брифинге в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В текущем году начато строительство большого спорткомплекса для лиц с ограниченными возможностями, где будет работать бассейн, большой игровой зал, зал настольного тенниса, борьбы. Будет легкоатлетический стадион, где будут созданы условия для занятия спортом. Таких объектов в Казахстане два», - сказал он.

По словам Е. Гончарова, в текущем году в регионе было построено 7 спортивных объектов, в том числе 3 ФОКа - в селах Уил, Шубарши, Кенкияк, спортивные комплексы - в селах Акжар, Коктау, за счет средств АО «Самрук-Траст» - спорткомплекс в городе Эмбе.

В начале года в Актобе была открыта лыже-роллерная база, где расположены 11 километров лыжных трасс, в том числе 2,5 километра асфальтированной трассы.

«В Актобе была открыта лыже-роллерная база, где спортсмены могут заниматься круглогодично. Зимой они будут заниматься на лыжах, летом - на роллерах. Кроме того начал работу триатлон парк в южной части парка имени Первого Президента», - говорит Е. Гончаров.

В дальнейших планах - строительство ряда спортивных комплексов, в том числе есть 4 переходящих объекта, начатых ранее, дан старт строительству центра настольного тенниса.


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#Актюбинская область   #Спорт   #Строительство  
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Автор:

Самал Ендибаева

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