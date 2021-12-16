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Спортивный комплекс открыли в Алматы ко Дню Независимости

16 Декабря 2021 13:09
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Спортивный комплекс открыли в Алматы ко Дню Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В День Независимости в Алматы открылся спортивный комплекс на международном комплексе лыжных трамплинов «Сункар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким города Бакытжан Сагинтаев посетил международный комплекс лыжных трамплинов (МКЛТ) «Сункар», где реализована вторая очередь, состоящая из спортивного комплекса, адаптационного центра и крытого плавательного бассейна.

Спортивный комплекс расположился на площади более 6 тыс. кв. м. Он предназначен для проведения масштабных мероприятий по различным видам спорта: вольной, греко-римской и женской борьбе, қазақ күресi, боксу, дзюдо, таэквондо, мини-футболу, волейболу, баскетболу, гандболу и другим.

Спорткомплекс рассчитан на 1285 мест (658 стационарных посадочных мест, на раздвижных трибунах - 627 мест). Размер спортивной площадки - 22х42 метра, высота потолка 12 метров.

Комплекс полностью оснащен спортивным инвентарем для тренировок. Особое внимание уделено паркетной системе, специальное покрытие с оптимальным коэффициентом трения обеспечит безопасность спортсменов.

Крытый плавательный бассейн 25х16 метров на 7 дорожек сможет принимать крупные соревнования, в том числе международные, по разным водным видам спорта.

Также в центре предусмотрены помещения для оздоровления и отдыха, душевые, массажный кабинет, раздевалки, медицинский кабинет, сауна и тренерские комнаты. Имеется комментаторская для СМИ и паркинг.

Адаптационно-тренировочный центр располагает 108 номерами, тремя современными конференц-залами, полностью оснащенными для проведения мероприятий. Предусмотрено кафе с услугами диетолога для спортсменов на 500 посадочных мест, открытая летняя площадка с бассейном.

В проект инвестировано 7,7 млрд тенге. На приобретение спортивного инвентаря в рамках Региональной программы развития предпринимательства Almaty Business 2025 выдан льготный кредит под 6% годовых в сумме 500 млн тенге на 84 месяца. В рамках финансирования проекта обеспечена возможность бесплатных тренировок с инструктором для детей-аутистов в бассейне.


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#Алматы   #Акимат   #Спорт   #Строительство  
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Автор:

Гульзат Сахова

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