Спортивный комплекс открыли в Алматы ко Дню Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В День Независимости в Алматы открылся спортивный комплекс на международном комплексе лыжных трамплинов «Сункар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Бакытжан Сагинтаев посетил международный комплекс лыжных трамплинов (МКЛТ) «Сункар», где реализована вторая очередь, состоящая из спортивного комплекса, адаптационного центра и крытого плавательного бассейна.

Спортивный комплекс расположился на площади более 6 тыс. кв. м. Он предназначен для проведения масштабных мероприятий по различным видам спорта: вольной, греко-римской и женской борьбе, қазақ күресi, боксу, дзюдо, таэквондо, мини-футболу, волейболу, баскетболу, гандболу и другим.

Спорткомплекс рассчитан на 1285 мест (658 стационарных посадочных мест, на раздвижных трибунах - 627 мест). Размер спортивной площадки - 22х42 метра, высота потолка 12 метров.

Комплекс полностью оснащен спортивным инвентарем для тренировок. Особое внимание уделено паркетной системе, специальное покрытие с оптимальным коэффициентом трения обеспечит безопасность спортсменов.

Крытый плавательный бассейн 25х16 метров на 7 дорожек сможет принимать крупные соревнования, в том числе международные, по разным водным видам спорта.

Также в центре предусмотрены помещения для оздоровления и отдыха, душевые, массажный кабинет, раздевалки, медицинский кабинет, сауна и тренерские комнаты. Имеется комментаторская для СМИ и паркинг.

Адаптационно-тренировочный центр располагает 108 номерами, тремя современными конференц-залами, полностью оснащенными для проведения мероприятий. Предусмотрено кафе с услугами диетолога для спортсменов на 500 посадочных мест, открытая летняя площадка с бассейном.

В проект инвестировано 7,7 млрд тенге. На приобретение спортивного инвентаря в рамках Региональной программы развития предпринимательства Almaty Business 2025 выдан льготный кредит под 6% годовых в сумме 500 млн тенге на 84 месяца. В рамках финансирования проекта обеспечена возможность бесплатных тренировок с инструктором для детей-аутистов в бассейне.