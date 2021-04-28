Спортивный комплекс для людей с особыми потребностями построят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортивный комплекс для людей с особыми потребностями построят в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима столицы Алтая Кульгинова.

«В столице ведем системную работу по расширению сети реабилитационных центров. Подобные медицинские центры позволяют не только поддерживать состояние здоровья горожан, но и видеть положительные результаты реабилитации. Для нас важно социализировать людей с ограниченными возможностями, чтобы они чувствовали себя в обществе комфортно», - отметил градоначальник.

Он сообщил, что в столице будет построен спортивный комплекс для людей с особенными потребностями. Там планируется внедрить такие дисциплины, как футбол для слабовидящих, баскетбол на колясках, регби на колясках и т.д. Новый спортивный комплекс будет расположен рядом с Паралимпийским тренировочным центром. Таким образом, в данном спорткомплексе горожане смогут заниматься спортом, общаться с людьми, социализироваться с обществом.

«Кроме того, в первой половине текущего года откроем специализированный детский сад для детей с нарушением зрения. Учреждение рассчитано на 90 мест, расположено в районе Сарыарка (улица Кенесары, 9/1).

К примеру, только в прошлом году открыли ряд крупных реабилитационных центров, которые занимаются реабилитацией детей с диагнозами ДЦП, аутизм, синдромом Дауна и др. Новый аутизм-центр «Асыл мирас» (улица Валиханова) позволил охватить на 50% больше детей с расстройствами аутистического спектра. Данный проект реализовали совместно с фондом Булата Утемуратова. В том же доме еще один реабилитационный центр занимается с детьми с диагнозами ДЦП, аутизм и с рядом других заболеваний. Также есть реабилитационные центры «Erekshe balalar», «Орда» и т.д.

При поддержке Фонда Первого Президента и «Самрук-Казына» на базе городской детской больницы №1 осенью прошлого года открыли реабилитационный центр «Қамқорлық». Это позволяет ежегодно дополнительно охватывать бесплатной медицинской помощью порядка 600 детей с диагнозом ДЦП.

Глава государства на V заседании Национального совета общественного доверия отметил, что растет количество детей с особыми потребностями, им требуется всесторонняя комплексная реабилитация, «необходимо усилить деятельность соцслужб при организациях первичной медико-санитарной помощи», - напомнил аким.

В социальном ЖК по Айтматова (31 Б) было открыто КГУ «Психолого-медико-педагогическая консультация №3». Для этих целей выделили 4 тысячи кв. м. В центре занимаются обследованием и оказанием помощи детям с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, зрения, речи, общения и поведения детей, продолжил глава города.

В разных районах столицы открыты 29 объектов «Доктор у дома». Количество инватакси увеличено в два раза.

«На первых этажах новых домов по принципу «шаговой доступности» открываем мини-центры для детей, реабилитационные центры, детские сады, медцентры и так далее. В столичных школах – кабинеты поддержки инклюзии. На базе ипподрома ведем строительство крытого манежа, где дети смогут заниматься иппотерапией.

Для нас важно на системной основе создавать условия для реабилитации жителей с ограниченными возможностями», - заключил Алтай Кульгинов.