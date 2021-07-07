Спортивный городок появится в Таразе в рамках проекта «Таразға тарту»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе ко Дню столицы сдали в эксплуатацию сразу несколько объектов, строительство которых велось в рамках проекта «Таразға тарту», направленного на формирование комфортной городской среды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в рамках проекта «Таразға тарту» («Подарок Таразу») к 30-летию Независимости страны благоустраиваются и модернизируются парки и скверы в областном центре. Проект реализуется на деньги, привлеченные спонсорами, без затрат из бюджета. Свой вклад вносят и депутаты областного маслихата, и предприниматели. Контроль за ходом работ на закрепленных участках возложен на отраслевые управления и районные акиматы.

В пресс-службе главы региона отметили, что новые и строящиеся объекты по проекту «Таразға тарту» посетил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Управления культуры по развитию языков и туризма отвечали за благоустройство сквера возле многоэтажных домов по проспекту Абая. Здесь установлены фонари, скамейки, урны, арычные лотки, уложено дорожное покрытие, разбит газон, построена большая спортивная площадка. Сарысуский район благоустраивает сквер возле многоэтажного дома, также по проспекту Абая обустроены спортивная и детская игровые площадки. Глава региона поручил сарысусцам обновить фасад соседнего дома. Меркенцы на участке возле многоэтажного дома по проспекту Абая установили малые архитектурные формы.

Представители КГУ «Жамбыл су» рядом с многоэтажным домом по улице Байзак батыра, кроме работ по благоустройству сквера, обустроили пандус на автобусной остановке.

«Наш двор не узнать - новый асфальт, тротуар, скамейки, детская площадка. Почти полвека нашему дому, и только сейчас двор стал намного уютнее и комфортнее. Теперь самое главное - сохранить всё это в целости и сохранности», - сказала жительница дома, пенсионерка Асия Пяк.

Бердибек Сапарбаев отметил, что при бережном отношении со стороны жильцов вся эта красота прослужит не один год.

«Районы, ведомства, организации преподнесли хорошие подарки Таразу на юбилей Независимости. Теперь наша цель – сохранить всё это. Очень многое зависит от самих горожан. Власть и жители должны работать совместно. В будущем наши потомки поблагодарят нас за то, что мы им создали такие комфортные условия. Детей надо приучать к труду, к ведению активного образа жизни. В городе строятся немало спортивных и культурных объектов. И всё для подрастающего поколения», - сказал аким области.

Байзакцы, которые отвечают за сквер, расположенный на этой же улице, отстают от графика. Глава региона поручил активизировать работу, увеличить количество урн и скамеек, построить детскую площадку и строго контролировать ход строительства.

Мойынкумский и Жамбылский районы закреплены на участках в микрорайонах по улице Сейфуллина. Отличительная особенность этих скверов в их национальном колорите.

Территорию возле многоэтажных домов по улице Казыбек би облагородили таласцы. Они провели ремонт фасадов, украсили стены муралами, обустроили детскую, игровую и спортивную площадки, пешеходную дорожку, установили скамейки, урны, отремонтировали арычные лотки.

Жуалынцы, после завершения работ в сквере по улице Казыбек би, позаботились об облицовке фасадов домов. Оборудование для детской игровой площадки сделали жуалынские мастера.

«Строители ответственно подошли к своей работе. Мы сами убедились в том, что беседки, элементы для детских площадок выполнены из хороших материалов, что обеспечит им долговечность и практичность», - сказала жительница города Любовь Рябова.

Акимат Рыскуловского района параллельно с благоустройством сквера по улице Каратая Турысова обустроил и парковку. На территории соседнего дома управление природных ресурсов и регулирования природопользования, департамент экологии благоустроили и украсили сквер малыми архитектурными формами.

Горожане благодарят руководство области и всех, кто причастен к проекту «Таразға тарту».

«Город кардинально преобразился. Новые парки и скверы, каждый вечер гуляем с семьей и не можем налюбоваться. С гордостью показываем своим друзьям и знакомым, которые приезжают из других городов. Радует, что сразу же наладили систему полива», - сказала жительница Тараза Гульмира Рашева.

В этом году по проекту «Таразға тарту» планируется охватить благоустройством 42 объекта. Пять из них были сданы в конце июня. Реконструирована универсальная спортивная площадка по улице Жаугаш батыра. Таласский район благоустраивает сквер в центре по улице Казыбек би. Кордайский и Шуский районы ведут работы по реконструкции искусственного озера и амфитеатра в парке Первого Президента Республики Казахстан.



