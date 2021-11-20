+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 0 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Спортивные состязания устроили для неработающей молодежи в Туркестане

20 Ноября 2021 14:34
Поделиться:
Спортивные состязания устроили для неработающей молодежи в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Для социализации молодежи категории neet к 30-летию Независимости РК в КГУ «Молодежный ресурсный центр» управления общественного развития Туркестанской области прошел проект «Evening sport». Вклад в организацию проекта внесло молодежное крыло «Jas Otan» передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Новости по теме
Тамара Дуйсенова встретилась с ветеранами боевых действий в Афганистане
Порядка 50 объектов здравоохранения построено за годы независимости в Акмолинской области Принципы сохранения мира и согласия в стране обсудили общественники с молодёжью Жезказгана и Сатпаева Чемпион мира бросил вызов Головкину после победы нокаутом

В рамках проекта была проведена разъяснительная работа о государственных программах, поддержке молодых предпринимателей, трудоустройстве и других направлениях.

Также состоялся областной турнир по пяти видам спорта. В соревнованиях асык ату гран-при досталось М. Биболсын (Байдибек), первое место – Е. Мырзаханову (г. Кентау). На втором месте Е. Даулетов (Жетысай), третье место занял К. Алдабергенулы (Созак).

В соревнованиях по шахматам гран-при завоевал А. Абдукаримов (Сарыагаш), первое место – Али Тиленши (Казыгурт), второе место между собой поделили Б. Аскаров (г. Арыс) и Ш. Аксултан ( Отырар). Главный приз по гиревому спорту достался Ф. Идоятову (Созак), первое место – О. Дербису (Жетысай). Серебро выиграл Н. Утебай (Сайрам), бронзу – А. Абдуганиев (Сарыагаш).

Гран-при по настольному теннису завоевал А. Конысбай (Жетысай). Первое место – М. Калдарбеков (Отырар), второе – Е. Аман (Байдибек), третье – С. Муханов (Сарыагаш).

По армрестлингу главный приз у Б. Жаухан, первое – у Н. Амангельдиева (Созак), второе – Б. Бекболат (Отырар) и А. Ануар (Сарыагаш) завоевал третье место. Всем победителям и призерам были вручены ценные подарки.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Спорт   #Общество   #Молодежь   #30 лет Независимости  
Поделиться:
Новости по теме
Тамара Дуйсенова встретилась с ветеранами боевых действий в Афганистане
Порядка 50 объектов здравоохранения построено за годы независимости в Акмолинской области
Принципы сохранения мира и согласия в стране обсудили общественники с молодёжью Жезказгана и Сатпаева
Чемпион мира бросил вызов Головкину после победы нокаутом
Популярное
1 На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
2 Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
3 Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
4 Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
5 Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
6 Умирзак Шукеев высказался о доходах жителей Туркестанской области
Читайте также
Туркестанские каратисты вернулись с чемпионата мира с медалями
Где посмотреть трансляцию боя Жанибека Алимханулы за титул чемпиона WBO
На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
Умирзак Шукеев высказался о доходах жителей Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив