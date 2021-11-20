Спортивные состязания устроили для неработающей молодежи в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Для социализации молодежи категории neet к 30-летию Независимости РК в КГУ «Молодежный ресурсный центр» управления общественного развития Туркестанской области прошел проект «Evening sport». Вклад в организацию проекта внесло молодежное крыло «Jas Otan» передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В рамках проекта была проведена разъяснительная работа о государственных программах, поддержке молодых предпринимателей, трудоустройстве и других направлениях.

Также состоялся областной турнир по пяти видам спорта. В соревнованиях асык ату гран-при досталось М. Биболсын (Байдибек), первое место – Е. Мырзаханову (г. Кентау). На втором месте Е. Даулетов (Жетысай), третье место занял К. Алдабергенулы (Созак).

В соревнованиях по шахматам гран-при завоевал А. Абдукаримов (Сарыагаш), первое место – Али Тиленши (Казыгурт), второе место между собой поделили Б. Аскаров (г. Арыс) и Ш. Аксултан ( Отырар). Главный приз по гиревому спорту достался Ф. Идоятову (Созак), первое место – О. Дербису (Жетысай). Серебро выиграл Н. Утебай (Сайрам), бронзу – А. Абдуганиев (Сарыагаш).

Гран-при по настольному теннису завоевал А. Конысбай (Жетысай). Первое место – М. Калдарбеков (Отырар), второе – Е. Аман (Байдибек), третье – С. Муханов (Сарыагаш).

По армрестлингу главный приз у Б. Жаухан, первое – у Н. Амангельдиева (Созак), второе – Б. Бекболат (Отырар) и А. Ануар (Сарыагаш) завоевал третье место. Всем победителям и призерам были вручены ценные подарки.