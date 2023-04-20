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Спортивные площадки построят в трех пригородных селах Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Апреля 2023, 01:01
Спортивные площадки построят в трех пригородных селах Атырау Фото: пресс-служба акимата г. Атырау.

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Современные спортивные площадки построят в этом году в трех пригородных селах Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спортивные площадки будут построены в селах Жанаталап, Курмангазы и Кызылбалык. В настоящее время проекты на все три площадки подготовлены. Заказчик строительно-монтажных работ - городской отдел строительства. Конкурс уже объявлен и после определения подрядной организации сразу же начнутся строительные работы»,- сообщили в пресс-службе городского акимата.

По словам специалистов городского отдела строительства, на спортивных площадках, построенных за счет средств местного бюджета, будут оборудованы детские, футбольные, стритбольные и тренировочные площадки, а также подведено светодиодное освещение и установлены камеры видеонаблюдения.

Атырауская область   Спорт   Строительство  
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