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Спортивную школу открыли в селе Жанбай Атырауской области
15 Декабря 2021 21:52
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Жанбай Исатайского района Атырауской области введена в эксплуатацию детско-юношеская спортивная школа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Эта работа по развитию сельского спорта будет продолжена и в дальнейшем. Наши чемпионы, прославившие Казахстан на весь мир, в основном являются выходцами из сельских населенных пунктов. Надеемся, что в будущем из села Жанбай тоже выйдут чемпионы мира и олимпиады», - сказал на церемонии открытия заместитель акима области Нариман Таушов.
Спортивный объект, введенный в эксплуатацию в канун праздника Независимости страны, полностью укомплектован необходимым инвентарем. В спорткомплексе около 300 подростков одновременно могут заниматься такими видами спорта, как бокс, волейбол, баскетбол, каратэ, таэквондо, қазақ күресі.
Кроме того, созданы условия для игры в тогызкумалак.
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