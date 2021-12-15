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Спортивную школу открыли в селе Жанбай Атырауской области

15 Декабря 2021 21:52
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Спортивную школу открыли в селе Жанбай Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Жанбай Исатайского района Атырауской области введена в эксплуатацию детско-юношеская спортивная школа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Эта работа по развитию сельского спорта будет продолжена и в дальнейшем. Наши чемпионы, прославившие Казахстан на весь мир, в основном являются выходцами из сельских населенных пунктов. Надеемся, что в будущем из села Жанбай тоже выйдут чемпионы мира и олимпиады», - сказал на церемонии открытия заместитель акима области Нариман Таушов.


Спортивный объект, введенный в эксплуатацию в канун праздника Независимости страны, полностью укомплектован необходимым инвентарем. В спорткомплексе около 300 подростков одновременно могут заниматься такими видами спорта, как бокс, волейбол, баскетбол, каратэ, таэквондо, қазақ күресі.
Кроме того, созданы условия для игры в тогызкумалак.


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#Атырауская область   #Спорт   #Регионы  
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Автор:

Виктор Сутягин

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