Спортивно-оздоровительный комплекс открыли в Арыси в честь Дня Первого Президента РК

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Первого Президента РК в городе Арысь состоялось торжественное открытие нового спортивно-оздоровительного комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Отметим, строительство комплекса в городе железнодорожников началось в августе месяце этого года.

«В новом современном спортивном комплексе, построенном в рамках частного партнерства, созданы все условия для одновременного занятия спортом 120 спортсменов. Уверен, здесь воспитают будущих олимпийских чемпионов, которые достойно будут защищать честь страны», - сказал в приветственном слове п редседатель Правления АО «Фонд недвижимости» Самрук-Казына» Арман Жетписбаев.





Стоит отметить, Фонд принял активное участие в восстановлении города Арысь. Восстановлено 68 объектов, в том числе 53 образовательных объекта, 8 объектов здравоохранения, 4 спортивных и 3 общественных места. Более того, 16 школ обеспечены новой мебелью. Также полностью восстановлены железнодорожный вокзал. Аллея героев и центральный стадион на 1200 мест.

В целом, в Туркестанской области функционируют 64 спортивных объектов, в том числе 4 расположены в городе Арысь. Вместе с тем, в этом году в области запланировано сдать в эксплуатацию 3 спортивных комплекса и еще 11 намерены начать строить в следующем. В целях развития массового спорта с начала года проведено около 4 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 436 тыс. человек.

Кроме того, в рамках Года молодежи прошла Спартакиада по 9 видам спорта. На сегодня в регионе развиваются 52 (26 Олимпийских, 26 неолимпийских) видов спорта.











