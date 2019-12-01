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вчера 23:58
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вчера 15:09
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Спортивно-культурный комплекс готовят к открытию в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов осмотрел строящийся в Семее спортивно-культурный комплекс, который ближайшее время распахнет свои двери для горожан, передает корреспондент МИА «»Казинформ.
«Комплекс практически завершен на 99%, но 1% остается - это наладка всех систем. Мы не хотим, чтобы сначала открыли, а потом закрыли. День открытия будет началом полной работы. В комплексе будет налажена кружковая деятельность, имеются спортивные сооружения. Все это будет работать», - отметил аким ВКО Д. Ахметов.
Осмотрев комплекс, который был возведен в новом микрорайоне Карагайлы и рассчитан на 5 тысяч мест, глава области остался доволен качеством его строительства и подчеркнул, что объект был возведен за короткий срок местной строительной компанией.
«Мы видим, что этот комплекс - великолепное сооружение, отвечающие всем требованиям современности. Но самое главное, оно будет служить всем жителям Семея и области. Здесь можно проводить не только чемпионаты Казахстана и Европы, но и мира», - добавил Д. Ахметов.
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