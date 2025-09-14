Спортивный самолет потерпел крушение в Словакии: есть погибшие

Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла в субботу в районе 14 часов дня. Небольшой спортивный самолет с двумя людьми, потеряв высоту, упал между двумя ангарами.

Спасатели немедленно выехали на место происшествия. Два человека погибли на месте: 41-летний пилот, кадровый военнослужащий и 32-летний мужчина. Несмотря на оперативное вмешательство спасателей, прибывший на место врач констатировал смерть обоих мужчин. Дальнейшие обстоятельства происшествия выясняются.

Владелец самолета предположительно совершал экскурсионные полеты для членов семьи.

Напомним, за лето текущего года в Казахстане произошло два крушения частных самолетов.