РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:03, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Спортивный самолет потерпел крушение в Словакии: есть погибшие

    Несчастный случай произошел в деревне Каменный мост рядом с населенным пунктом Новые Замки на юге Словакии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Спортивный самолет потерпел крушение в Словакии: есть погибшие
    Фото: Noviny.sk

    Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла в субботу в районе 14 часов дня. Небольшой спортивный самолет с двумя людьми, потеряв высоту, упал между двумя ангарами.

    Спасатели немедленно выехали на место происшествия. Два человека погибли на месте: 41-летний пилот, кадровый военнослужащий и 32-летний мужчина. Несмотря на оперативное вмешательство спасателей, прибывший на место врач констатировал смерть обоих мужчин. Дальнейшие обстоятельства происшествия выясняются.

    Владелец самолета предположительно совершал экскурсионные полеты для членов семьи. 

    Напомним, за лето текущего года в Казахстане произошло два крушения частных самолетов. 

    Теги:
    Словакия Самолет Крушение самолета Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают