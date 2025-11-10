«Барыс» проиграл «Металлургу» в домашнем матче КХЛ

Перед стартом поединка казахстанский клуб находился на восьмой позиции Восточной конференции, а российский возглавлял весь чемпионат.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Михаил Кравец выставил следующий состав: Шутов (Шил) — Маккошен-Уолш, Уиллман-Морелли-Веккьоне; Масси-Бреус, Савицкий-Томпсон-Колесников; Бекетаев-Данияр, Симонов-Омирбеков-Панюков; Королёв, Асетов-Логвин-Муратов.

Первый период минимально остался за гостями, во втором они отправили в ворота Андрея Шутова еще две, после этого его сменил Адам Шил. В заключительной двадцатиминутке Алихан Асетов сократил разрыв, но на большее хозяев не хватило — 1:4.

15 ноября «Барыс» в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Шайбы:

0:1 — 11:18 Вовченко (Барак, Силантьев). В равенстве

0:2 — 32:38 Толчинский (Яковлев, Вовченко). В равенстве

0:3 — 34:32 Толчинский (Ткачёв). В равенстве

1:3 — 41:42 Асетов (Данияр, Омирбеков). В равенстве

1:4 — 52:30 Канцеров (Ткачёв, Сиряцкий). В равенстве

Вратари: Шутов 00:00-34:32, Шил 34:32-60:00 — Смолин

Штраф: 8:8 (4:2, 2:2, 2:4).