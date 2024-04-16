Споры в Мажилисе вызвал возможный запрет на азартные игры до 25 лет

Казахстанские депутаты хотят установить ограничение на азартные игры лицам младше 25 лет. А букмекерские контора и министерство финансов утверждают, что нужно единообразие. Об этом заявил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Вы сегодня сами видели, это вызвало большой вопрос, большие споры. Меня удивило, что подавляющее большинство участников высказались все-таки о том, что эта мера не оправдана. Но все пришли к пониманию, что далее в рамках рабочих групп эту меру надо обсудить. То ли возвращаться как было до 21 года (запрет на участие в азартных играх) или все-таки находить какой-то компромисс. Мне кажется можно найти компромисс, я думаю, что 23 года, это будет как раз тот возраст, когда молодые люди оканчивают учебное заведение и уже уходят во взрослую жизнь. Можно было бы снимать ограничения. Но опять же, это все надо в рамках рабочих групп обсудить, - сказал Магеррам Магеррамов, отвечая на вопрос корреспондента агентства Kazinform в кулуарах Мажилиса.

М. Магеррамов пояснил, что депутаты хотят установить ограничение на азартные игры до 25 лет. А букмекерские контора и Министерство финансов заявили, что нужно единообразие.

- Если мы позволяем алкогольные напитки потреблять с 21 года, то почему мы азартные игры хотим запретить до 25 лет, - мотивировали они.

Однако, как утверждает Магеррам Магеррамов, здесь нет нарушений прав.

- Ведь все-таки законами какие-то ограничения вводятся, допустим, депутатом Мажилиса можно стать в 25 лет, депутатом Сената в 30 лет, а замуж выйти можно в 18 лет, а при определенных обстоятельствах и в 17 лет. То есть, где найти вот это единообразие? - заявил депутат.

Мажилисмен добавил, что его удовлетворило то, что несмотря на дискуссии по многим вопросам у сторон обсуждения есть полное совпадение именно с теми, кто в этой сфере работает.

- Еще у нас возник вопрос по Единому реестру должников. Потому что в Едином реестре должников у нас не только те лица, которые имеют финансовые задолженности, но и лица, к которым есть нематериальные требования, по тем же семейным спорам. Там абсолютно нет каких-то материальных требований. Они тоже в этом реестре единых должников и получается на них автоматически тоже накладывается ограничение. То есть, они не могут участвовать в азартных играх и ставить пари. Однозначно все пришли к пониманию, что здесь нужно разграничить. Допустим, по тем же должникам по алиментам, на них должно накладываться это ограничение – по каким-то налоговым, кредитным задолженностям. Но есть еще те, которые не имеют таких задолженностей и не причастны к финансовым долгам. Надо пересмотреть этот вопрос, - пояснил Магеррам Магеррамов.

Отдельно он остановился на кодировке транзакций.

- На сегодня та кодировка, которая у нас есть, она не международная, и она не позволяет просматривать от чего поступают деньги. И мы говорим, что надо ввести четкую кодировку по международным стандартам, чтобы банки несли ответственность за, допустим, незаконные денежные транзакции по азартным играм, чтобы они видели, что эти деньги на азартных играх и выводятся из страны. Сейчас такой возможности нет и деньги уходят в те же офшоры. Ну и, конечно, вопросы контроля со стороны уполномоченного органа по букмекерским конторам и игорным заведениям, - подчеркнул Магеррам Магеррамов.

Он также напомнил, что Глава государства не раз отмечал, что лудомания - это огромная проблема, которую надо решать. Несколько сотен тысяч наших молодых людей в возрасте до 25 лет уже страдают лудоманией.

Ранее сообщалось, что законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности»» рассмотрели в ходе экспертной встречи в Мажилисе.