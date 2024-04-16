Депутаты не согласны с некоторыми нормами законопроекта по вопросам игорного бизнеса

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности»» рассмотрели в ходе экспертной встречи в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— У нас во фракции есть свое видение по этому законопроекту. Нам бы тоже хотелось с представителями букмекерских организаций обсудить вопросы. В частности, мы считаем, что законопроект правильный и нужный, но мы не согласны с тем, что нам предлагается применять принцип «презумпции согласия», то есть, когда гражданин Казахстана, чтобы заявить о том, что не хочет участвовать в азартных играх и пари, он должен через приложение зайти и давать свое несогласие, — заявил мажилисмен Магеррам Магеррамов.

По его словам, необходимо, чтобы действовал принцип «презумпции несогласия».

— Мы считаем, что должен действовать принцип «презумпции несогласия», когда все граждане Казахстана автоматически не согласны участвовать в организации азартных игр и пари, потому что у нас большинство не участвует в азартных играх, — добавил Магеррам Магеррамов.

Он также сообщил, что имеются факты, когда дети, используя сканы документов родителей участвуют в азартных играх.

— Мы проводили определенную работу и знаем, что очень много, когда дети сканируют удостоверения своих родителей и тоже участвует в азартных играх, и мы считаем, что именно эта норма будет защищать наших граждан от того, что кто-то воспользуется ими, — пояснил Магеррам Магеррамов.

Организаторов встречи выступила фракция Народной партии Казахстана.



