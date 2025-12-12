Спор о €300 млн: сын Алена Делона потребовал исключить сестру из завещания

Заседание по делу назначено на март 2026 года. По словам Ален-Фабьена, его отец еще с 2019 года, после перенесенного инсульта, сталкивался с ухудшением когнитивных функций, что подтверждали несколько врачей.

По его словам, что актер был недееспособен, когда в 2022 году подписывал новое завещание в пользу Анушки и передавал ей контрольный пакет — 51% акций компании, управляющей брендом Alain Delon. Первое же завещание 2015 года младший сын оспаривать не намерен.

Ален-Фабьен считает, что именно Анушка настояла на визите к нотариусу и повлияла на решения отца. Кроме того, он обвиняет сестру в том, что она скрывала медицинские документы, подтверждающие проблемы с памятью у актера.

Иск он подал в августе прошлого года — спустя год после смерти Делона, объяснив задержку отсутствием доступа к медицинским данным. В сентябре через судебного пристава он официально уведомил Анушку и сводного брата Энтони о намерении добиваться отмены завещания 2022 года.

Спор наследников касается состояния почти в €300 млн. Согласно последней воле актера, доходы от его авторских прав переходят Анушке.

Напомним, Ален Делон скончался в августе 2024 года на 89-м году жизни. За семь лет до смерти он объявил о завершении кинокарьеры.