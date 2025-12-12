РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:54, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Спор о €300 млн: сын Алена Делона потребовал исключить сестру из завещания

    Младший сын Алена Делона — Ален-Фабьен — обратился в швейцарский суд с требованием лишить наследства свою сестру Анушку, передает агентство Kazinform со ссылкой на RTL.

    Спор о 300 млн евро: сын Алена Делона потребовал исключить сестру из завещания
    Фото: ТАСС

    Заседание по делу назначено на март 2026 года. По словам Ален-Фабьена, его отец еще с 2019 года, после перенесенного инсульта, сталкивался с ухудшением когнитивных функций, что подтверждали несколько врачей.

    По его словам, что актер был недееспособен, когда в 2022 году подписывал новое завещание в пользу Анушки и передавал ей контрольный пакет — 51% акций компании, управляющей брендом Alain Delon. Первое же завещание 2015 года младший сын оспаривать не намерен.

    Ален-Фабьен считает, что именно Анушка настояла на визите к нотариусу и повлияла на решения отца. Кроме того, он обвиняет сестру в том, что она скрывала медицинские документы, подтверждающие проблемы с памятью у актера.

    Иск он подал в августе прошлого года — спустя год после смерти Делона, объяснив задержку отсутствием доступа к медицинским данным. В сентябре через судебного пристава он официально уведомил Анушку и сводного брата Энтони о намерении добиваться отмены завещания 2022 года.

    Спор наследников касается состояния почти в €300 млн. Согласно последней воле актера, доходы от его авторских прав переходят Анушке.

    Напомним, Ален Делон скончался в августе 2024 года на 89-м году жизни. За семь лет до смерти он объявил о завершении кинокарьеры.

    Культура Франция Новости шоу-бизнеса в мире Новости кино
