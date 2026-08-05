Спор из-за 100 лошадей: табунщику из Актюбинской области подарили квартиру

Табунщику из Актюбинской области Рахату Сарсенову, осужденному и подпавшему под амнистию, были вручены ключи от квартиры, приобретенной для него неравнодушными казахстанцами. При этом его собственный дом в селе до сих пор находится в залоге. Корреспондент Kazinform ознакомился с решениями по гражданскому и уголовному делам в судебном кабинете.

Дом Рахата Сарсенова расположен в селе Сагашили Мугалжарского района. Однако единственное жилье мужчины находится в залоге. Чтобы снять обременение, ему необходимо выплатить 10 млн теңге. Почему?

Гражданское дело

Решение по гражданскому делу было вынесено 3 апреля этого года. Согласно материалам дела, в 2019 году между владельцем крестьянского хозяйства Тажигали Елеуовым и Рахатом Сарсеновым было заключено соглашение о возмещении ущерба. Сарсенов работал табунщиком с 20 марта 2014 года. В 2018 году пропали 60 лошадей, ущерб оценили в 10 млн теңге.

Стороны договорились, что Сарсенов компенсирует убытки. Кроме того, он обязался продолжить работу в хозяйстве и не увольняться в течение последующих пяти лет. В качестве обеспечения обязательств мужчина передал в залог свой дом в селе Сагашили. Соглашение было нотариально удостоверено. В этом году Тажигали Елеуов обратился в суд с иском о взыскании задолженности на основании данного соглашения.

Судя по информации в судебном кабинете, Тажигали Елеуов в 1993 году создал КХ «Тайбурыл» в урочище Жалгыз агаш в Мугалжарском районе. В хозяйстве было около 2 500 племенных лошадей. При возрождении хозяйства Рахат Сарсенов был ответственным за один из двух табунов.

В 2019 году при пересчете была недостача 60 лошадей, в 2024 году — 40 лошадей. Дом в Сагашили в свое время был куплен самим владельцем хозяйства. Рахат Сарсенов заявил, что о пропавших лошадях не знает, а у нотариуса он поставил подпись только в том месте, которое ему указали. Решением Мугалжарского районного суда исковое требование было удовлетворено частично. Суд вынес решение взыскать в пользу Тажигали Елеуова 10 млн теңге.

Уголовное дело

Приговор по уголовному делу был вынесен 15 мая этого года. Согласно материалам дела, в 2019 году Тажигали Елеуов передал Рахату Сарсенову под ответственность 360 лошадей. 14 мая 2023 года около 15:00 в крестьянское хозяйство «Тайбурыл», расположенное на животноводческой стоянке Жалгыз агаш в Енбекском сельском округе Мугалжарского района, приехал Е. Ж. Амирали и сообщил, что хочет приобрести одну лошадь.

По информации в судебном кабинете, Рахат Сарсенов продал лошадь за 500 тыс. теңге. В период с 1 мая 2019 года по 2 января 2024 года он присвоил еще 39 лошадей. Согласно обвинительному акту, его действия были квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса. По версии следствия, владельцу хозяйства был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере — 30 млн теңге.

В суде Сарсенов вину полностью не признал. Он заявил, что одну лошадь лишь временно передал другому человеку, а о пропаже еще 39 животных ничего не знает, поскольку сам не участвовал в пересчете поголовья. По его словам, пока он пас табун, случаев кражи или исчезновения лошадей не происходило. В ходе процесса были допрошены несколько свидетелей. Одни утверждали, что Сарсенов признавал свою вину, другие подтвердили, что он подписал документы, хотя при пересчете животных не присутствовал. Суд признал Рахата Сарсенова виновным по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК и назначил ему семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Также в пользу Тажигали Елеуова было взыскано 30 млн теңге.

Апелляционная инстанция

30 июля судебная коллегия по уголовным делам Актюбинского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу. Защитник Г. Ипатов просил отменить приговор и оправдать Сарсенова, указав, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что его подзащитный продавал, обменивал, скрывал, забивал либо присваивал лошадей. По мнению адвоката, суд первой инстанции основывался исключительно на факте недостачи поголовья.

Кроме того, не были установлены обстоятельства исчезновения животных и не проверены все возможные причины их пропажи — естественный падеж, кража или иные обстоятельства. В апелляционной инстанции прокурор огласил заключение о необходимости переквалифицировать действия Сарсенова на часть 1 статьи 189 Уголовного кодекса.

Руководствуясь статьями 431, 443 и 444 УПК РК, судебная коллегия изменила приговор Мугалжарского районного суда от 15 мая 2026 года. Действия Рахата Сарсенова были переквалифицированы с пункта 2 части 4 статьи 189 УК РК на часть 1 этой же статьи. Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» от 23 июня 2025 года, наказание было сокращено до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что осужденный на 7 лет табунщик Рахат Сарсенов вышел на свободу прямо в зале суда.