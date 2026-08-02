Осужденный на 7 лет табунщик вышел на свободу прямо в зале суда в Актюбинской области

Мугалжарский районный суд приговорил подсудимого Рахата Сарсенова к 7 годам лишения свободы. В апелляционной инстанции дело было переквалифицировано, табунщик попал под амнистию и был освобожден прямо из зала суда, передает корреспондент Kazinform.

В мае этого года Мугалжарский районный суд приговорил Рахата Сарсенова к 7 годам лишения свободы по статье Уголовного кодекса «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Более того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и взыскал 30 млн теңге. Однако сторона подсудимого не согласилась с вердиктом и подала апелляционную жалобу. В ходе рассмотрения дела в Актюбинском областном суде обвинительный акт был изменен, а само дело переквалифицировано. Согласно приговору суда выяснилось, что подсудимый Рахат Сарсенов причинил ущерб в размере стоимости всего лишь 1 лошади.

— Приговор Мугалжарского районного суда Актюбинской области от 15 мая изменить. Действия Рахата Сарсенова переквалифицировать с пункта 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса на часть 1 статьи 189 Уголовного кодекса. Назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. На основании Закона «Об амнистии» сократить наказание в виде ограничения свободы с 6 месяцев до 3 месяцев. Засчитав каждый день содержания под стражей за 2 дня, считать наказание в виде ограничения свободы отбытым. Из-под стражи освободить незамедлительно, — огласила судебная коллегия Актюбинского областного суда.

Вместе с тем суд частично удовлетворил гражданский иск, определив размер материального ущерба в 600 тыс. теңге.

Исходя из материалов дела, Рахат Сарсенов с 1993 года пас лошадей местного фермера в Мугалжарском районе. Проведя долгие годы за выпасом скота, он перенес инсульт.

— Подсудимый работал табунщиком с 1993 года. Согласно обвинительному заключению, утверждалось о хищении 100 голов лошадей. Однако после представления дополнительных доказательств было установлено, что пропала всего 1 голова лошади, и он вышел на свободу, — сообщил защитник М. Ибатов.

На оглашении судебного приговора собрались дети и родственники подсудимого. Табунщик, освобожденный прямо из зала суда, в тот момент заплакал и сидел молча.

— Мой муж проработал 32 года и 6 месяцев. Мы пасли лошадей. Из-за работы у него случился инсульт. Перестали работать одна нога и одна рука. Ночью 1 ноября его на скорой помощи отвезли в Кандыагаш. Он даже толком лечение получить не успел, как начался суд. На него возводят напраслину, заявляя, будто нет лошадей. На его пенсионный счет нормальные деньги не поступали, за всю жизнь он ни разу не брал трудовой отпуск, а трудовой стаж ему вообще не начислялся, — рассказала Райхан Сарсенова.

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