Сплотившись, проявив единство, мы сможем преодолеть все испытания - Сергей Огай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» Сергей Огай обратился к казахстанцам на фоне последних событий в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы думали, что пандемия коронавируса - это беда, оказалось, что есть беда пострашнее. Террор, мародёрство и зверские убийства невозможно оправдать. Сегодня день траура по всем павшим от рук террористов. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем семьям, которые потеряли близких в эти тяжёлые дни», - сказал Сергей Огай корреспонденту агентства «Казинформ».

«Теперь мы в полной мере осознали насколько важны мир и согласие. Эти непреложные истины всегда были основой развития нашего государства, и сегодня, когда внешние и внутренние провокаторы вредят нашей Родине, они становятся самыми ценными и важными», - считает Сергей Огай.

По словам председателя Ассоциации корейцев Казахстана, сегодня все казахстанцы обеспокоены ситуацией в стране и мы не можем просто наблюдать.

«От лица Ассоциации корейцев Казахстана и всех наших региональных организаций выражаем искреннюю поддержку Президенту РК Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву и всем, кто участвует в это сложное время в устранении беспорядков. Мы будем максимально участвовать во всех процессах стабилизации ситуации в Казахстане. Сплотившись, проявив единство, мы сможем преодолеть все испытания», - заявил председатель ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» Сергей Огай.