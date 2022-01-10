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    11:40, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Сплотившись, проявив единство, мы сможем преодолеть все испытания - Сергей Огай

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» Сергей Огай обратился к казахстанцам на фоне последних событий в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы думали, что пандемия коронавируса - это беда, оказалось, что есть беда пострашнее. Террор, мародёрство и зверские убийства невозможно оправдать. Сегодня день траура по всем павшим от рук террористов. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем семьям, которые потеряли близких в эти тяжёлые дни», - сказал Сергей Огай корреспонденту агентства «Казинформ».

    «Теперь мы в полной мере осознали насколько важны мир и согласие. Эти непреложные истины всегда были основой развития нашего государства, и сегодня, когда внешние и внутренние провокаторы вредят нашей Родине, они становятся самыми ценными и важными», - считает Сергей Огай.

    По словам председателя Ассоциации корейцев Казахстана, сегодня все казахстанцы обеспокоены ситуацией в стране и мы не можем просто наблюдать.

    «От лица Ассоциации корейцев Казахстана и всех наших региональных организаций выражаем искреннюю поддержку Президенту РК Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву и всем, кто участвует в это сложное время в устранении беспорядков. Мы будем максимально участвовать во всех процессах стабилизации ситуации в Казахстане. Сплотившись, проявив единство, мы сможем преодолеть все испытания», - заявил председатель ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» Сергей Огай.


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