Сплоченность нашего общества методично расшатывали - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сплоченность нашего общества методично расшатывали. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем слове Касым-Жомарт Токаев отметил произошедшие конфликты по стране. По его словам, в этом ряду находятся и беспорядки и в Жамбылской области, различные провокации на межэтнической почве и другие конфликты.

«Сплоченность нашего общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценарием. Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер», - рассказал во время заседания в Мажилисе Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания стало известно, что Алихан Смаилов стал новым Премьер-Министром РК.

Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра.

Напомним, заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает в онлайн-режиме.