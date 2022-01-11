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    11:34, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Сплоченность нашего общества методично расшатывали - Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сплоченность нашего общества методично расшатывали. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем слове Касым-Жомарт Токаев отметил произошедшие конфликты по стране. По его словам, в этом ряду находятся и беспорядки и в Жамбылской области, различные провокации на межэтнической почве и другие конфликты.

    «Сплоченность нашего общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценарием. Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер», - рассказал во время заседания в Мажилисе Касым-Жомарт Токаев.

    В ходе заседания стало известно, что Алихан Смаилов стал новым Премьер-Министром РК.

    Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра.

    Напомним, заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает в онлайн-режиме.


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