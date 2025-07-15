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    15:00, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Список сел, где вода будет субсидироваться, обновят в Костанайской области

    В регионе разработали проект постановления, которым будет утвержден обновленный перечень систем водоснабжения, где стоимость услуг по подаче питьевой воды подлежит субсидированию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вода
    Фото: freepik

    Соответствующий документ появился на портале Открытые НПА. Это означает, что часть затрат населения на воду будет покрываться за счет государственного бюджета.

    Документ разработан государственным учреждением «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» и направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с новым Водным кодексом Республики Казахстан. Основанием для подготовки постановления стало распоряжение Премьер-министра Республики Казахстан, связанное с реализацией норм нового водного законодательства, в том числе вопросов охраны и рационального использования водного фонда страны.

    Проект постановления также предусматривает отмену старого постановления от 4 мая 2021 года № 221, в котором был указан прежний список важных водопроводов, обеспечивающих население питьевой водой. Обсуждение документа продлится до 23 июля 2025 года.

    Ранее сообщалось, что на проблемы с питьевой водой жалуются жители села в Карагандинской области.

    Теги:
    Регионы Субсидии Костанайская область Вода
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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