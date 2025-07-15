Список сел, где вода будет субсидироваться, обновят в Костанайской области

Соответствующий документ появился на портале Открытые НПА. Это означает, что часть затрат населения на воду будет покрываться за счет государственного бюджета.

Документ разработан государственным учреждением «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» и направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с новым Водным кодексом Республики Казахстан. Основанием для подготовки постановления стало распоряжение Премьер-министра Республики Казахстан, связанное с реализацией норм нового водного законодательства, в том числе вопросов охраны и рационального использования водного фонда страны.

Проект постановления также предусматривает отмену старого постановления от 4 мая 2021 года № 221, в котором был указан прежний список важных водопроводов, обеспечивающих население питьевой водой. Обсуждение документа продлится до 23 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что на проблемы с питьевой водой жалуются жители села в Карагандинской области.