Список сел, где вода будет субсидироваться, обновят в Костанайской области
В регионе разработали проект постановления, которым будет утвержден обновленный перечень систем водоснабжения, где стоимость услуг по подаче питьевой воды подлежит субсидированию, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующий документ появился на портале Открытые НПА. Это означает, что часть затрат населения на воду будет покрываться за счет государственного бюджета.
Документ разработан государственным учреждением «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» и направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с новым Водным кодексом Республики Казахстан. Основанием для подготовки постановления стало распоряжение Премьер-министра Республики Казахстан, связанное с реализацией норм нового водного законодательства, в том числе вопросов охраны и рационального использования водного фонда страны.
Проект постановления также предусматривает отмену старого постановления от 4 мая 2021 года № 221, в котором был указан прежний список важных водопроводов, обеспечивающих население питьевой водой. Обсуждение документа продлится до 23 июля 2025 года.
Ранее сообщалось, что на проблемы с питьевой водой жалуются жители села в Карагандинской области.