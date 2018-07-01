Список проверенных туроператоров составили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Корпоративный Фонд «Туристік Қамқор» рекомендует приобретать турпутевки у проверенных туроператоров - участников системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

«Туристік Қамқор» рекомендует всем казахстанцам перед вылетом проверить бронь своего отеля, оплачен ли билет обратно домой, а также свой туркод. Туристический код состоит из 11-13 (в зависимости от страны выезда) буквенно-цифровых символов. Он присваивается автоматически при оформлении каждой путевки. Этот шифр уникален для каждого туриста. При возникновении экстренного случая турист связывается с фондом, сообщает номер своего туркода и ждет оказания экстренной помощи в течение 24 часов. Туркод может выдаваться как на отдельном листе, так и быть вписанным в путевку.

Все казахстанские турагентства обязаны выдавать туркод на каждого человека при покупке путевки, если он является членом «Туристік Қамқор». За туркод дополнительная плата не взымается, его оплачивает, за каждого туриста, сам туроператор в размере 0,5 МРП. В противном случае деятельность турфирмы считается нелегальной и не обеспечивающей вашу полную безопасность во время отдыха за рубежом.

Туркод гарантирует ваш возврат на родину ближайшим рейсом при любой сложившейся ситуаций в стране пребывания.

Лишь 56 туроператоров являются участниками Системы гарантирования безопасности граждан за рубежом на данный момент, которые гарантируют своевременный возврат казахстанцев на родину в случае наступления страховых случаев.

Ниже приводим список туроператоров-фрахтователей и туроператоров - участников системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, которые в народе называют «белым списком» туроператоров. Также данным списком можно ознакомиться на официальном сайте Фонда.

Список зарегистрированных туроператоров-фрахтователей:

1. ABK Tourism

Адрес: 050000, ул.Шевченко 90, оф.№41Б, Телефон: 77273468414,77273468415

Лицензия ТО: 16007971, Банковская гарантия до: 31.12.2018

2. ALFA TOUR (Альфа тур)

Адрес: Макатаева, 126/1, Телефон: + 7 727 279 10 27

Лицензия ТО: 17004795, Банковская гарантия до: 15.03.2019

3. Anex tour Kazakhstan (Анекс тур Казахстан)

Адрес: Ул. Шевченко 90, офис 31, 3-й этаж, Телефон: +7 (727)313-76-76

Лицензия ТО: 14016829, Банковская гарантия до: 11.01.2019

4. AVIA ELSENAL TRAVEL

Адрес: проспект Аль-Фараби, дом 7, офис 100, БЦ Нурлы тау, блок 5А, Телефон: 8-727-311-16-00

Лицензия ТО: 0086909, Банковская гарантия до: 19.04.2019

5. B&K Travel KZ

Адрес: 050000, РК, г. Алматы, проспект Абая, дом 208, офис 3, Телефон: +77272792979

Лицензия ТО: 17013918, Банковская гарантия до: 05.09.2018

6. ITOUR (Intourist)

Адрес: РК., г.Алматы., пр. Райымбека уг. ул. Желтоксан д.153/28 кв. 3, Телефон: 8 (727) 349-40-69

Лицензия ТО: 0134091, Банковская гарантия до: 01.01.2019

7. KazunionAlliance

Адрес: г.Астана, ул.Сыганак 18, ВП 7, Телефон: +7 (7172) 53-91-91

Лицензия ТО: ТО №1915, Банковская гарантия до: 20.12.2019

8. LOST PARADISE TRAVEL AND INVESTMENT

Адрес: 060000 г. Атырау, ул. Абая, дом №6, кв. 3, Телефон: 87122-321010

Лицензия ТО: ТО-965, Банковская гарантия до: 01.10.2018

9. Pegas Kazakhstan (Пегас Казахстан)

Адрес: ул. Сейфуллина 498, БЦ Алтын Заман, офис 604-605, Телефон: +7 (727) 3771000, 3771400, 3771500

Лицензия ТО: ТО-1920, Банковская гарантия до: 04.11.2018

10. Selfie Travel (Селфи Тревел)

Адрес: РК, ЮКО, 160005, город Шымкент, улица Аскарова 3/3, Телефон: +77252771515

Лицензия ТО: ТО-13-14, Банковская гарантия до: 31.12.2018

11. Touroperator «Kompas»

Адрес: 050013 РК г.Алматы,Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау 33, оф, 33, Телефон: 376 32 99

Лицензия ТО: 0181559, Банковская гарантия до: 17.01.2019

12. Фирма Саят

Адрес: ул.Габдуллина, 18, ЖК 7 Континент, блок Е, вп-7, Телефон: 8-7172-55-55-44

Лицензия ТО: ТО № 081, Банковская гарантия до: 02.01.2020



Зарегистрированные туроператоры:

1. ALESTA TOUR SERVICE

Адрес: 010000 Астана, ул. Ташенова 9, Телефон: 87172 223 400, 223 411

Лицензия ТО: 0133956, Банковская гарантия до: 05.12.2020

2. Art Asia

Адрес: 050051, Алматы, Луганского 54 В, Телефон: 87172451000

Лицензия ТО: 15021828, Банковская гарантия до: 31.12.2018

3. ATLAS-1 (АТЛАС-1)

Адрес: Алматы, ул.Казыбек Би, 65, офис 712, Телефон: 8(727)2670542

Лицензия ТО: 0058982, Банковская гарантия до: 28.02.2020

4. Bronix

Адрес: Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 42/1, Телефон: +7 (771) 218-28-02

Лицензия ТО: 16006309, Банковская гарантия до: 26.12.2018

5. Calypso Tour KZ Калипсо Тур КЗ

Адрес: г.Шымкент,Проспект Кунаева 13, Телефон: 8 7252 21 01 01

Лицензия ТО: 1 600972, Банковская гарантия до: 19.01.2019

6. DESTINATIONS.KZ

Адрес: 010000 проспект Победы 6, Телефон: +77172944944

Лицензия ТО: TA1001, Банковская гарантия до: 31.12.2018

7. EURO-ASIEN EXPRESS

Адрес: 010000, ул.Бейбитшилик 28, Телефон: +77172320006

Лицензия ТО: ТО-977, Банковская гарантия до: 31.12.2018

8. G-Time Travel

Адрес: gtimetravel.kz@mail.ru, Телефон: 87273290775

Лицензия ТО: ТО-1704, Банковская гарантия до: 12.07.2018

9. Gelios Travel

Адрес: ул.Сарайшык, д.11/1, ВП-3, Телефон: +77172576600

Лицензия ТО: 17016466, Банковская гарантия до: 31.12.2018

10. Kazunion

Адрес: Сыганак 18 ВП - 7, Телефон: +7 (7172) 539-191

Лицензия ТО: 17000801, Банковская гарантия до: 06.04.2020

11. Light Tour (Лайт Тур)

Адрес: 010000, Астана, пр.Абая, д.11, 2, Телефон: +77172570157

Лицензия ТО: ТО-536, Банковская гарантия до: 05.09.2018

12. LS TOUR

Адрес: 010000 г.Астана ул.Кенесары, 40 оф.801, Телефон: 87172253573

Лицензия ТО: 16020209, Банковская гарантия до: 31.12.2019

13. Magic travel LTD

Адрес: пр. Жибек жолы, 135 н.п. 5 л, Телефон: +77272741089

Лицензия ТО: 0181844, Банковская гарантия до: 20.12.2020

14. MART-TRAVEL.KZ

Адрес: 050000, г.Алматы, ул.Желтоксан, дом 159, оф.18, Телефон: +7-727-2673434, 2720915

Лицензия ТО: 18010005, Банковская гарантия до: 01.06.2019

15. Premium Travel Company

Адрес: 050000 г.Алматы ул. Желтоксана 164/66, Телефон: 727 2673637

Лицензия ТО: ТО-902, Банковская гарантия до: 06.01.2019

16. PRO TOUR

Адрес: 050057, ул. Сатпаева, д.50, оф.7, Телефон: 2210005

Лицензия ТО: 15015338, Банковская гарантия до: 09.04.2021

17. SPA MEDICAL TRAVEL

Адрес: Тимирязева, 15-б, офис 17, Телефон: +77273336080

Лицензия ТО: 17021553, Банковская гарантия до: 22.07.2018

18. TAIFUR TOURIZM (ТАЙФУР ТУРИЗМ)

Адрес: 050013, Желтоксан д. 181, Телефон: +77017447502

Лицензия ТО: 17002194, Банковская гарантия до: 31.12.2018

19. Voyager Group (Вояджер Групп)

Адрес: РК, 050000, г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 32, п. 3, Телефон: 87272255432

Лицензия ТО: 16019359, Банковская гарантия до: 19.01.2020

20. «Family Experts of Travel» (Фэмэли Экспертс оф Травэл)

Адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, д. 62, оф. 2, Телефон: +7 727 2723955

Лицензия ТО: № 150044, Банковская гарантия до: 28.02.2019

21. «UNIT TRAVEL»

Адрес: г. Астана, ул. Иманбаевой9 , юрид ул.Г. Мусрепова 6/3-17, Телефон: +771720201599, +77172201591

Лицензия ТО: ТО 991, Банковская гарантия до: 02.03.2018

22. «Vostochnyi club» / «Восточный клуб»

Адрес: Зенкова 33, офис 1, Телефон: +77272982828

Лицензия ТО: ТО-1332, Банковская гарантия до: 31.12.2018

23. Авиатурагентство SUNRISE

Адрес: 010000 Астана ул. Бараева 25 ВП6, Телефон: +7172 999897 +7707 775 30 93

Лицензия ТО: ТО-1875, Банковская гарантия до: 18.03.2019

24. АЛЬТАИС ТУР

Адрес: 050060, ул.Розыбакиева 247А, MEGA Center Alma-Ata, 0-6, Телефон: 87273210816, 87273210819

Лицензия ТО: 0056497, Банковская гарантия до: 31.12.2018

25. Ариадна

Адрес: Бульвар Мира 17/2, Телефон: +7-7212-301130

Лицензия ТО: ТО941, Банковская гарантия до: 18.09.2018

26. Бархатный сезон

Адрес: 010000, район Сары-Арка, ул. Агыбай батыра,4 кв 29, Телефон: +77172328740

Лицензия ТО: 0181752, Банковская гарантия до: 31.12.2018

27. Керемет Трэвэл-Keremet Travel

Адрес: 050000, Алматы, ул. Панфилова, ул.Шевченко 138/50, Телефон: +7 727 726681

Лицензия ТО: TO-1086, Банковская гарантия до: 31.12.2018

28. Компания SANAT

Адрес: ул.Жибек Жолы, д.81 кв.9, Телефон: +7727 325-25-25

Лицензия ТО: ТО №011, Банковская гарантия до: 16.01.2019

29. Компания по туризму Яссауи

Адрес: г Алматы ул. Курмангазы 48 А каб 101, Телефон: -7 727 261 71 77

Лицензия ТО: ТО №008, Банковская гарантия до: 31.12.2018

30. Курорты Грузии

Адрес: 130000 Актау 15 микрорайон, дом 5, квартира 60, Телефон: 8 7292 515252

Лицензия ТО: 15004144, Банковская гарантия до: 30.12.2018

31. Международное агентство по туризму Фараб

Адрес: 050010,г. Алматы, пр-т Назарбаева 174Б, Телефон: +7 727 261 51 16

Лицензия ТО: ТО 047, Банковская гарантия до: 25.02.2019

32. Музенидис Трэвел - Астана

Адрес: Казахстан, г. Астана, ул. Аманжолова 26 Блок D оф.306-307, Телефон: 8(7172)47-67-67

Лицензия ТО: ТО -1801, Банковская гарантия до: 31.12.2018

33. Натали Турс Казахстан

Адрес: 010016, г.Астана ул.Достык 20 офис 601, Телефон: 8 7172 272454

Лицензия ТО: ТО-1186, Банковская гарантия до: 04.01.2019

34. НИНА-ТУР

Адрес: 100008 Казахстан г. Караганда ул. Ерубаева 49 помещение 7, Телефон: +77212 479656

Лицензия ТО: ТО-2151, Банковская гарантия до: 25.01.2022

35. Планета.KZ-Atyrau

Адрес: Ул.Алипова 3, Телефон: 87122304747

Лицензия ТО: 0181798, Банковская гарантия до: 21.05.2019

36. РОБИНЗОН

Адрес: ул.Кунаева 49-220, Телефон: +7-727-2737733

Лицензия ТО: ТО№066, Банковская гарантия до: 08.12.2018

37. Рувенс Корпорейшин

Адрес: РАЙОН БОСТАНДЫКСКИЙ, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, дом 13, бизнес центр Нурлы Тау блок 2В, оф. 804, почтовый индекс 050013, Телефон: 8 727 311 17 27, 8 727 311 12 27

Лицензия ТО: 17017149, Банковская гарантия до: 05.01.2019

38. РЭСТ-ТРЕВЕЛ

Адрес: пр.Желтоксана 118 оф.222, Телефон: +77272766093

Лицензия ТО: ТО-1000, Банковская гарантия до: 10.09.2018

39. ТРАНСТУРС Казахстан

Адрес: Карасай Батыра, 30, Телефон: +7 727 2939200

Лицензия ТО: ТО-1057, Банковская гарантия до: 31.12.2018

40. Триумф SAT group travel

Адрес: 010000 г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 13, ВП-19, Телефон: 87172 688648

Лицензия ТО: 0134203, Банковская гарантия до: 31.12.2018

41. ТУРАН АЗИЯ LLP

Адрес: пр. АБЫЛАЙ ХАНА 66/8, Телефон: +7(727)273-03-71

Лицензия ТО: 57747, Банковская гарантия до: 09.10.2018

42. Туристическая фирма Аружан

Адрес: г Астана пр-т Кабанбай батыра 40 ВП 9B, Телефон: +7172452020, 452021, 452022

Лицензия ТО: ТО№009, Банковская гарантия до: 08.02.2020

43. Хикмет Тревел

Адрес: ул.Бузурбаева 23 офис Ч/А 3, Телефон: +7727 385 81 25

Лицензия ТО: 17005471, Банковская гарантия до: 11.01.2019

44. Қызмет Саяхат

Адрес: Бостандыкский р., пр.Абая, уг.ул.Тургут Озала, 150/230, блок 7, помещение 837, Телефон: 87273007804

Лицензия ТО: ТО-1116, Банковская гарантия до: 31.12.2020

Омечается, что за все время работы Фонда более 460 тыс казахстанцам присвоены туркоды.

Фонд «Туристік Қамқор» функционирует с 7 ноября 2016 года.