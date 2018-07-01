Список проверенных туроператоров составили в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Корпоративный Фонд «Туристік Қамқор» рекомендует приобретать турпутевки у проверенных туроператоров - участников системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.
«Туристік Қамқор» рекомендует всем казахстанцам перед вылетом проверить бронь своего отеля, оплачен ли билет обратно домой, а также свой туркод. Туристический код состоит из 11-13 (в зависимости от страны выезда) буквенно-цифровых символов. Он присваивается автоматически при оформлении каждой путевки. Этот шифр уникален для каждого туриста. При возникновении экстренного случая турист связывается с фондом, сообщает номер своего туркода и ждет оказания экстренной помощи в течение 24 часов. Туркод может выдаваться как на отдельном листе, так и быть вписанным в путевку.
Все казахстанские турагентства обязаны выдавать туркод на каждого человека при покупке путевки, если он является членом «Туристік Қамқор». За туркод дополнительная плата не взымается, его оплачивает, за каждого туриста, сам туроператор в размере 0,5 МРП. В противном случае деятельность турфирмы считается нелегальной и не обеспечивающей вашу полную безопасность во время отдыха за рубежом.
Туркод гарантирует ваш возврат на родину ближайшим рейсом при любой сложившейся ситуаций в стране пребывания.
Лишь 56 туроператоров являются участниками Системы гарантирования безопасности граждан за рубежом на данный момент, которые гарантируют своевременный возврат казахстанцев на родину в случае наступления страховых случаев.
Ниже приводим список туроператоров-фрахтователей и туроператоров - участников системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, которые в народе называют «белым списком» туроператоров. Также данным списком можно ознакомиться на официальном сайте Фонда.
Список зарегистрированных туроператоров-фрахтователей:
1. ABK Tourism
Адрес: 050000, ул.Шевченко 90, оф.№41Б, Телефон: 77273468414,77273468415
Лицензия ТО: 16007971, Банковская гарантия до: 31.12.2018
2. ALFA TOUR (Альфа тур)
Адрес: Макатаева, 126/1, Телефон: + 7 727 279 10 27
Лицензия ТО: 17004795, Банковская гарантия до: 15.03.2019
3. Anex tour Kazakhstan (Анекс тур Казахстан)
Адрес: Ул. Шевченко 90, офис 31, 3-й этаж, Телефон: +7 (727)313-76-76
Лицензия ТО: 14016829, Банковская гарантия до: 11.01.2019
4. AVIA ELSENAL TRAVEL
Адрес: проспект Аль-Фараби, дом 7, офис 100, БЦ Нурлы тау, блок 5А, Телефон: 8-727-311-16-00
Лицензия ТО: 0086909, Банковская гарантия до: 19.04.2019
5. B&K Travel KZ
Адрес: 050000, РК, г. Алматы, проспект Абая, дом 208, офис 3, Телефон: +77272792979
Лицензия ТО: 17013918, Банковская гарантия до: 05.09.2018
6. ITOUR (Intourist)
Адрес: РК., г.Алматы., пр. Райымбека уг. ул. Желтоксан д.153/28 кв. 3, Телефон: 8 (727) 349-40-69
Лицензия ТО: 0134091, Банковская гарантия до: 01.01.2019
7. KazunionAlliance
Адрес: г.Астана, ул.Сыганак 18, ВП 7, Телефон: +7 (7172) 53-91-91
Лицензия ТО: ТО №1915, Банковская гарантия до: 20.12.2019
8. LOST PARADISE TRAVEL AND INVESTMENT
Адрес: 060000 г. Атырау, ул. Абая, дом №6, кв. 3, Телефон: 87122-321010
Лицензия ТО: ТО-965, Банковская гарантия до: 01.10.2018
9. Pegas Kazakhstan (Пегас Казахстан)
Адрес: ул. Сейфуллина 498, БЦ Алтын Заман, офис 604-605, Телефон: +7 (727) 3771000, 3771400, 3771500
Лицензия ТО: ТО-1920, Банковская гарантия до: 04.11.2018
10. Selfie Travel (Селфи Тревел)
Адрес: РК, ЮКО, 160005, город Шымкент, улица Аскарова 3/3, Телефон: +77252771515
Лицензия ТО: ТО-13-14, Банковская гарантия до: 31.12.2018
11. Touroperator «Kompas»
Адрес: 050013 РК г.Алматы,Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау 33, оф, 33, Телефон: 376 32 99
Лицензия ТО: 0181559, Банковская гарантия до: 17.01.2019
12. Фирма Саят
Адрес: ул.Габдуллина, 18, ЖК 7 Континент, блок Е, вп-7, Телефон: 8-7172-55-55-44
Лицензия ТО: ТО № 081, Банковская гарантия до: 02.01.2020
Зарегистрированные туроператоры:
1. ALESTA TOUR SERVICE
Адрес: 010000 Астана, ул. Ташенова 9, Телефон: 87172 223 400, 223 411
Лицензия ТО: 0133956, Банковская гарантия до: 05.12.2020
2. Art Asia
Адрес: 050051, Алматы, Луганского 54 В, Телефон: 87172451000
Лицензия ТО: 15021828, Банковская гарантия до: 31.12.2018
3. ATLAS-1 (АТЛАС-1)
Адрес: Алматы, ул.Казыбек Би, 65, офис 712, Телефон: 8(727)2670542
Лицензия ТО: 0058982, Банковская гарантия до: 28.02.2020
4. Bronix
Адрес: Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 42/1, Телефон: +7 (771) 218-28-02
Лицензия ТО: 16006309, Банковская гарантия до: 26.12.2018
5. Calypso Tour KZ Калипсо Тур КЗ
Адрес: г.Шымкент,Проспект Кунаева 13, Телефон: 8 7252 21 01 01
Лицензия ТО: 1 600972, Банковская гарантия до: 19.01.2019
6. DESTINATIONS.KZ
Адрес: 010000 проспект Победы 6, Телефон: +77172944944
Лицензия ТО: TA1001, Банковская гарантия до: 31.12.2018
7. EURO-ASIEN EXPRESS
Адрес: 010000, ул.Бейбитшилик 28, Телефон: +77172320006
Лицензия ТО: ТО-977, Банковская гарантия до: 31.12.2018
8. G-Time Travel
Адрес: gtimetravel.kz@mail.ru, Телефон: 87273290775
Лицензия ТО: ТО-1704, Банковская гарантия до: 12.07.2018
9. Gelios Travel
Адрес: ул.Сарайшык, д.11/1, ВП-3, Телефон: +77172576600
Лицензия ТО: 17016466, Банковская гарантия до: 31.12.2018
10. Kazunion
Адрес: Сыганак 18 ВП - 7, Телефон: +7 (7172) 539-191
Лицензия ТО: 17000801, Банковская гарантия до: 06.04.2020
11. Light Tour (Лайт Тур)
Адрес: 010000, Астана, пр.Абая, д.11, 2, Телефон: +77172570157
Лицензия ТО: ТО-536, Банковская гарантия до: 05.09.2018
12. LS TOUR
Адрес: 010000 г.Астана ул.Кенесары, 40 оф.801, Телефон: 87172253573
Лицензия ТО: 16020209, Банковская гарантия до: 31.12.2019
13. Magic travel LTD
Адрес: пр. Жибек жолы, 135 н.п. 5 л, Телефон: +77272741089
Лицензия ТО: 0181844, Банковская гарантия до: 20.12.2020
14. MART-TRAVEL.KZ
Адрес: 050000, г.Алматы, ул.Желтоксан, дом 159, оф.18, Телефон: +7-727-2673434, 2720915
Лицензия ТО: 18010005, Банковская гарантия до: 01.06.2019
15. Premium Travel Company
Адрес: 050000 г.Алматы ул. Желтоксана 164/66, Телефон: 727 2673637
Лицензия ТО: ТО-902, Банковская гарантия до: 06.01.2019
16. PRO TOUR
Адрес: 050057, ул. Сатпаева, д.50, оф.7, Телефон: 2210005
Лицензия ТО: 15015338, Банковская гарантия до: 09.04.2021
17. SPA MEDICAL TRAVEL
Адрес: Тимирязева, 15-б, офис 17, Телефон: +77273336080
Лицензия ТО: 17021553, Банковская гарантия до: 22.07.2018
18. TAIFUR TOURIZM (ТАЙФУР ТУРИЗМ)
Адрес: 050013, Желтоксан д. 181, Телефон: +77017447502
Лицензия ТО: 17002194, Банковская гарантия до: 31.12.2018
19. Voyager Group (Вояджер Групп)
Адрес: РК, 050000, г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 32, п. 3, Телефон: 87272255432
Лицензия ТО: 16019359, Банковская гарантия до: 19.01.2020
20. «Family Experts of Travel» (Фэмэли Экспертс оф Травэл)
Адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, д. 62, оф. 2, Телефон: +7 727 2723955
Лицензия ТО: № 150044, Банковская гарантия до: 28.02.2019
21. «UNIT TRAVEL»
Адрес: г. Астана, ул. Иманбаевой9 , юрид ул.Г. Мусрепова 6/3-17, Телефон: +771720201599, +77172201591
Лицензия ТО: ТО 991, Банковская гарантия до: 02.03.2018
22. «Vostochnyi club» / «Восточный клуб»
Адрес: Зенкова 33, офис 1, Телефон: +77272982828
Лицензия ТО: ТО-1332, Банковская гарантия до: 31.12.2018
23. Авиатурагентство SUNRISE
Адрес: 010000 Астана ул. Бараева 25 ВП6, Телефон: +7172 999897 +7707 775 30 93
Лицензия ТО: ТО-1875, Банковская гарантия до: 18.03.2019
24. АЛЬТАИС ТУР
Адрес: 050060, ул.Розыбакиева 247А, MEGA Center Alma-Ata, 0-6, Телефон: 87273210816, 87273210819
Лицензия ТО: 0056497, Банковская гарантия до: 31.12.2018
25. Ариадна
Адрес: Бульвар Мира 17/2, Телефон: +7-7212-301130
Лицензия ТО: ТО941, Банковская гарантия до: 18.09.2018
26. Бархатный сезон
Адрес: 010000, район Сары-Арка, ул. Агыбай батыра,4 кв 29, Телефон: +77172328740
Лицензия ТО: 0181752, Банковская гарантия до: 31.12.2018
27. Керемет Трэвэл-Keremet Travel
Адрес: 050000, Алматы, ул. Панфилова, ул.Шевченко 138/50, Телефон: +7 727 726681
Лицензия ТО: TO-1086, Банковская гарантия до: 31.12.2018
28. Компания SANAT
Адрес: ул.Жибек Жолы, д.81 кв.9, Телефон: +7727 325-25-25
Лицензия ТО: ТО №011, Банковская гарантия до: 16.01.2019
29. Компания по туризму Яссауи
Адрес: г Алматы ул. Курмангазы 48 А каб 101, Телефон: -7 727 261 71 77
Лицензия ТО: ТО №008, Банковская гарантия до: 31.12.2018
30. Курорты Грузии
Адрес: 130000 Актау 15 микрорайон, дом 5, квартира 60, Телефон: 8 7292 515252
Лицензия ТО: 15004144, Банковская гарантия до: 30.12.2018
31. Международное агентство по туризму Фараб
Адрес: 050010,г. Алматы, пр-т Назарбаева 174Б, Телефон: +7 727 261 51 16
Лицензия ТО: ТО 047, Банковская гарантия до: 25.02.2019
32. Музенидис Трэвел - Астана
Адрес: Казахстан, г. Астана, ул. Аманжолова 26 Блок D оф.306-307, Телефон: 8(7172)47-67-67
Лицензия ТО: ТО -1801, Банковская гарантия до: 31.12.2018
33. Натали Турс Казахстан
Адрес: 010016, г.Астана ул.Достык 20 офис 601, Телефон: 8 7172 272454
Лицензия ТО: ТО-1186, Банковская гарантия до: 04.01.2019
34. НИНА-ТУР
Адрес: 100008 Казахстан г. Караганда ул. Ерубаева 49 помещение 7, Телефон: +77212 479656
Лицензия ТО: ТО-2151, Банковская гарантия до: 25.01.2022
35. Планета.KZ-Atyrau
Адрес: Ул.Алипова 3, Телефон: 87122304747
Лицензия ТО: 0181798, Банковская гарантия до: 21.05.2019
36. РОБИНЗОН
Адрес: ул.Кунаева 49-220, Телефон: +7-727-2737733
Лицензия ТО: ТО№066, Банковская гарантия до: 08.12.2018
37. Рувенс Корпорейшин
Адрес: РАЙОН БОСТАНДЫКСКИЙ, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, дом 13, бизнес центр Нурлы Тау блок 2В, оф. 804, почтовый индекс 050013, Телефон: 8 727 311 17 27, 8 727 311 12 27
Лицензия ТО: 17017149, Банковская гарантия до: 05.01.2019
38. РЭСТ-ТРЕВЕЛ
Адрес: пр.Желтоксана 118 оф.222, Телефон: +77272766093
Лицензия ТО: ТО-1000, Банковская гарантия до: 10.09.2018
39. ТРАНСТУРС Казахстан
Адрес: Карасай Батыра, 30, Телефон: +7 727 2939200
Лицензия ТО: ТО-1057, Банковская гарантия до: 31.12.2018
40. Триумф SAT group travel
Адрес: 010000 г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 13, ВП-19, Телефон: 87172 688648
Лицензия ТО: 0134203, Банковская гарантия до: 31.12.2018
41. ТУРАН АЗИЯ LLP
Адрес: пр. АБЫЛАЙ ХАНА 66/8, Телефон: +7(727)273-03-71
Лицензия ТО: 57747, Банковская гарантия до: 09.10.2018
42. Туристическая фирма Аружан
Адрес: г Астана пр-т Кабанбай батыра 40 ВП 9B, Телефон: +7172452020, 452021, 452022
Лицензия ТО: ТО№009, Банковская гарантия до: 08.02.2020
43. Хикмет Тревел
Адрес: ул.Бузурбаева 23 офис Ч/А 3, Телефон: +7727 385 81 25
Лицензия ТО: 17005471, Банковская гарантия до: 11.01.2019
44. Қызмет Саяхат
Адрес: Бостандыкский р., пр.Абая, уг.ул.Тургут Озала, 150/230, блок 7, помещение 837, Телефон: 87273007804
Лицензия ТО: ТО-1116, Банковская гарантия до: 31.12.2020
Омечается, что за все время работы Фонда более 460 тыс казахстанцам присвоены туркоды.
Фонд «Туристік Қамқор» функционирует с 7 ноября 2016 года.
- Рядом с Байконуром создадут развлекательный центр для туристов
- Вторую жизнь обретут столетние дома в Таразе
- Марат Игали - о музее под открытым небом и загадках древности
- Особый квартал в Астане предложили построить зарубежные архитекторы
- Евразийскую академию архитекторов предложили создать в Казахстане
- Производство золота в Казахстане в I полугодии увеличилось на 8,4%
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана