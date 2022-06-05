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    10:06, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Список погибших станет известен всей общественности – Президент о январских событиях

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев пообещал, что список погибших в ходе январских событий станет известен всей общественности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается списка погибших, естественно, он будет опубликован, будет известен всей нашей общественности. Там очень много погибших, как я уже сказал, которые представляли, так сказать, террористическую сторону. Те люди, которые своими действиями хотели подорвать государственный строй», - сказал Касым-Жомарт Токаев после голосования на референдуме.

    Между тем, отметил Президент, есть и другая сторона вопроса.

    «Но есть и люди, которые не имели отношения к этим организованным вылазкам против нашего государства. В связи с этим мы, конечно же, соболезнуем и сожалеем. Все военнослужащие, которые были задействованы в неоправданных действиях против гражданского населения, естественно, будут привлечены к ответственности, расследование ведется, баллистические экспертизы проводятся. Поэтому все будет известно», - добавил Глава государства.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что «следствие проводится уполномоченными органами очень тщательно, детально».


    Теги:
    Президент Казахстана Алматинская трагедия Президент
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