Список погибших станет известен всей общественности – Президент о январских событиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев пообещал, что список погибших в ходе январских событий станет известен всей общественности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается списка погибших, естественно, он будет опубликован, будет известен всей нашей общественности. Там очень много погибших, как я уже сказал, которые представляли, так сказать, террористическую сторону. Те люди, которые своими действиями хотели подорвать государственный строй», - сказал Касым-Жомарт Токаев после голосования на референдуме.

Между тем, отметил Президент, есть и другая сторона вопроса.

«Но есть и люди, которые не имели отношения к этим организованным вылазкам против нашего государства. В связи с этим мы, конечно же, соболезнуем и сожалеем. Все военнослужащие, которые были задействованы в неоправданных действиях против гражданского населения, естественно, будут привлечены к ответственности, расследование ведется, баллистические экспертизы проводятся. Поэтому все будет известно», - добавил Глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что «следствие проводится уполномоченными органами очень тщательно, детально».