Список погибших станет известен всей общественности – Президент о январских событиях
«Что касается списка погибших, естественно, он будет опубликован, будет известен всей нашей общественности. Там очень много погибших, как я уже сказал, которые представляли, так сказать, террористическую сторону. Те люди, которые своими действиями хотели подорвать государственный строй», - сказал Касым-Жомарт Токаев после голосования на референдуме.
Между тем, отметил Президент, есть и другая сторона вопроса.
«Но есть и люди, которые не имели отношения к этим организованным вылазкам против нашего государства. В связи с этим мы, конечно же, соболезнуем и сожалеем. Все военнослужащие, которые были задействованы в неоправданных действиях против гражданского населения, естественно, будут привлечены к ответственности, расследование ведется, баллистические экспертизы проводятся. Поэтому все будет известно», - добавил Глава государства.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что «следствие проводится уполномоченными органами очень тщательно, детально».