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Список нарушителей карантина с «красным» статусом обновился в Алматы

10 Декабря 2021 16:21
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Список нарушителей карантина с «красным» статусом обновился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы еще 13 жителей с «красным статусом» оштрафованы по 30 МРП за нарушение 14-дневного домашнего карантина. Об этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Алматинцы с положительным ПЦР тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по «Ashyq» - ЦОН, ТРЦ, рынки, аэропорт, магазины и других объектах. Указанные жители с «красным статусом» не были допущены на объекты, работающие по проекту.

В этой связи Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.

Список нарушителей карантина появился на сайте ДСЭК.

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#Алматы   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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