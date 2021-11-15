Список нарушителей домашнего карантина в Алматы пополнили еще 70 человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы еще 70 жителей с «красным статусом» наказаны за нарушение 14-дневного домашнего карантина. Они привлечены к штрафу в размере 30 МРП (87 510 тенге), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинцы с положительным ПЦР тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по «Ashyq» - ЦОН, рестораны, фитнес-центры, аэропорт, кинотеатры, компьютерные клубы, боулинги, автоцентры, гостиницы, салоны красоты, детские сады, школы-интернаты, объекты образования, бассейны и другие объекты.

«Указанные жители с «красным статусом» не были допущены на объекты, работающие по проекту «Ashyq». Нарушающие режим самоизоляции жители являются сотрудниками офисных организаций, социальных сфер, организаций образования, банков, торговли, финансового рынка, социальных услуг, общепита и других объектов», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города.

В департаменте призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.

Полный список нарушителей на сайте ДСЭК.



