+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 1 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Список нарушителей домашнего карантина в Алматы пополнили еще 70 человек

15 Ноября 2021 11:00
Поделиться:
Список нарушителей домашнего карантина в Алматы пополнили еще 70 человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы еще 70 жителей с «красным статусом» наказаны за нарушение 14-дневного домашнего карантина. Они привлечены к штрафу в размере 30 МРП (87 510 тенге), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Хулиганы, устроившие на крыше автобуса фейерверк, задержаны в Алматы
Эстафету донорства запустили полицейские в Казахстане Четыре человека скончались от коронавируса за выходные дни в СКО В Байконуре карантин по коронавирусу продлен до конца ноября 2021 года

Алматинцы с положительным ПЦР тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по «Ashyq» - ЦОН, рестораны, фитнес-центры, аэропорт, кинотеатры, компьютерные клубы, боулинги, автоцентры, гостиницы, салоны красоты, детские сады, школы-интернаты, объекты образования, бассейны и другие объекты.

«Указанные жители с «красным статусом» не были допущены на объекты, работающие по проекту «Ashyq». Нарушающие режим самоизоляции жители являются сотрудниками офисных организаций, социальных сфер, организаций образования, банков, торговли, финансового рынка, социальных услуг, общепита и других объектов», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города.

В департаменте призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.

Полный список нарушителей на сайте ДСЭК.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Хулиганы, устроившие на крыше автобуса фейерверк, задержаны в Алматы
Эстафету донорства запустили полицейские в Казахстане
Четыре человека скончались от коронавируса за выходные дни в СКО
В Байконуре карантин по коронавирусу продлен до конца ноября 2021 года
Популярное
1 Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
2 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
3 Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
4 Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
5 Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
6 Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Читайте также
Четыре человека скончались от коронавируса за выходные дни в СКО
В Байконуре карантин по коронавирусу продлен до конца ноября 2021 года
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив