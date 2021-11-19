Спикер Сената встретился с секретарями маслихатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с секретарями маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, а также членами Совета по взаимодействию с местными представительными органами и депутатской группы «Өңір».

В ходе встречи были обсуждены достижения Казахстана за годы независимости, а также роль местных представительных органов в развитии регионов.

«Модернизационная повестка Президента направлена на укрепление нашей независимости и улучшение социального положения населения. В её рамках реализуются системные реформы. Маслихатам важно активно участвовать в реализации всех программ и инициатив Главы государства», - сказал Маулен Ашимбаев, открывая заседание.

Спикер Сената подробно остановился на задачах, поставленных Президентом в Послании, касающихся территориального развития. В их числе – стопроцентное обеспечение городов и сел чистой питьевой водой, усиление «внутренней связанности» страны, решение экологических проблем регионов и другие. Председатель Сената считает, что эти задачи усиливают ответственность местных исполнительных органов.

«В этих условиях задача маслихатов – осуществлять контроль за эффективным расходованием выделяемых средств и вести мониторинг за реализацией проектов, инициированных Главой государства», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Важный блок вопросов регионального развития, который затронули участники встречи, был связан с проблематикой моногородов. Отмечалось, что этот вопрос должен быть приоритетным при утверждении местных бюджетов и планов развития регионов.

Обсудили участники встречи и приоритеты президентских модернизационных реформ – повышение самостоятельности местной представительной и исполнительной власти, передача полномочий с центрального уровня на местный, а также укрепление местного госуправления и самоуправления.

«В этом году начался процесс выборов акимов сельского уровня, избраны более 800 сельских акимов. Их состав обновился наполовину. Введение института выборности акимов сельского уровня является важным инструментом вовлечения граждан в формировании местной власти», - заявил Маулен Ашимбаев.

Как отметил спикер Сената, главным приоритетом для палаты является законодательное обеспечение модернизационной повестки Президента. Особое внимание сенаторы уделяют повышению качества жизни на селе. Поэтому вопросы регионального развития мы всегда держим на особом контроле, заверил Маулен Ашимбаев.

«Обновлен состав группы «Өңір». Депутаты группы будут активно посещать регионы страны, обсуждать с местными жителями имеющиеся проблемы, а также предлагать возможные пути их решения уже на республиканском уровне. В числе приоритетов группы – вопросы обеспечения сел питьевой водой, внутренняя миграция и другие вопросы. Важной структурой является Совет по взаимодействию с маслихатами при Сенате. Члены совета и депутаты маслихатов всех уровней могли бы чаще проводить совместные встречи, участвовать в обсуждении законопроектов», - отметил Маулен Ашимбаев и призвал секретарей маслихатов активнее взаимодействовать с Сенатом, используя эти площадки для решения проблем регионов, законодательной работы, разъяснения политики Главы государства и сути принимаемых законов.



