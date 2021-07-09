Спикер Сената: Социальное предпринимательство получает системную поддержку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Маулен Ашимбаев посетил Алматинскую область, где встретился с социальными предпринимателями области и города Алматы, а также ознакомился с ходом реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На встрече с социальными предпринимателями участники обсудили перспективы развития этого направления и озвучили свои предложения по дальнейшей поддержке социально ориентированных проектов и производств.

Спикер Сената отметил, что социальное предпринимательство начинает играть все более важную роль в экономике и его развитию уделяется особое внимание со стороны руководства страны.

«Социальное предпринимательство – это новое, но перспективное направление. Эта отрасль дает возможность решать актуальные социальные проблемы людей. Вы знаете, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет этому направлению самое пристальное внимание», - сказал Маулен Ашимбаев.

Он также напомнил, что по поручению Главы государства страны был подготовлен Закон по вопросам развития социального предпринимательства и инициаторами этого законопроекта выступила группа сенаторов.

«Закон впервые определяет само понятие «социальное предпринимательство». Также этим законом определяются конкретные меры поддержки соцпредпринимателей. Это налоговые льготы и оказание финансовой поддержки, в том числе через субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и на оплату аренды. На льготных условиях будет предоставляться возможность аренды помещений, находящихся в государственной собственности. Также государством будут выделены гранты для организации и реализации социально значимых проектов», - сказал Председатель Сената.

Маулен Ашимбаев также заявил, в Казахстане сделан очень важный шаг в сторону системной поддержки соцпредпринимательства. Он подчеркнул, что в предстоящий период сенаторы готовы обсуждать и предлагать новые меры по поддержке социальных проектов.

В ходе поездки Спикер Сената также посетил многопрофильное агрохозформирование «Байсерке-Агро».

Там он побывал в Учебном научно-производственном центре и ознакомился с его исследовательской работой, осмотрел демонстрационные поля и сельхозтехнику агрохолдинга. Кроме того, Маулен Ашимбаев ознакомился с выставкой достижений науки и техники в АПК, селекционно-племенной работой, работой роботизированной молочно-товарной и конетоварной ферм агрохолдинга.

Председатель Сената отметил, что Президент страны уделяет приоритетное внимание развитию сельского хозяйства. Кроме того, поддержка агропромышленного комплекса – один из приоритетов работы Сената.

«Глава государства поставил окончательную точку в земельном вопросе. Законодательно введен запрет на продажу и аренду сельскохозяйственных земель иностранцам. Также по поручению Президента страны была создана Земельная комиссия. По итогам ее работы были приняты соответствующие поправки в законодательство. Так, продлен мораторий на продажу в частную собственность сельхозугодий. Предусмотрена возможность продажи права аренды сельхозземель, что позволяет ввести в рыночный оборот земли сельхозназначения», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената напомнил, что депутаты Палаты не раз поднимали вопросы, связанные с развитием инфраструктуры сельских территорий, ветеринарии, продовольственной безопасности. В частности, он напомнил, что во время рассмотрения отчета Правительства об исполнении бюджета за прошлый год сенаторы задавались вопросом недофинансирования аграрной отрасли.

«Одна из основных проблем в сельском хозяйстве – недофинансирование отрасли. К примеру, в 2020 году на развитие отрасли выделено чуть больше половины от запланированных финансовых средств», - отметил Председатель Сената.

Кроме того, Маулен Ашимбаев призвал Министерство сельского хозяйства обратить внимание на проблемы засухи и массового падежа скота в отдельных регионах.

«На последнем заседании Высшего совета по реформам Глава государства назвал решение вопросов засухи, которая отрицательно сказывается на состоянии животноводства, в числе приоритетных задач. Профильному министерству нужно приложить все силы для решения этой проблемы. Важно подойти к этому вопросу системно. Министерству сельского хозяйства следует оперативно проанализировать возможные негативные последствия этой ситуации и предложить решения проблем засухи и падежа скота», - сказал Спикер Сената, обращаясь к присутствующему на встрече Вице-Министру сельского хозяйства.



