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Спикер Сената пригласил казахстанцев участвовать в референдуме
3 Июня 2022 16:54

Спикер Сената пригласил казахстанцев участвовать в референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев пригласил казахстанцев строить будущее своей страны. Своим мнением он поделился в ходе телемарафона о республиканском референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все поправки, предполагаемые в 33 статьи Конституции, он разделил на четыре блока.

Первый касается защиты прав человека, усиления статуса уполномоченных по защите прав граждан. Большое количество вносимых поправок, по его мнению, созданы для усиления единства.

Во-вторых, согласно проекту закона, усиливается работа власти для народа. В том числе увеличение ответственности на власть, усиление контроля Парламента.

Третий пункт касается повышения самостоятельности местных органов власти, местных акимов и акимов областей.

«Акимы должны реализовывать меры по повышению социального благополучия населения», - сказал спикер Сената.

Четвертое – это демонополизация власти, усиление политической конкуренции в Казахстане.

Республиканский референдум состоится 5 июня, в воскресенье. В этот день будет решаться судьба проекта закона о внесении изменений в Конституцию РК. С инструкцией по тому, как принять участие в голосовании, можно ознакомиться здесь .



Автор:
Корреспондент

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