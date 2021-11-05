+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -8 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Спикер Сената Парламента провёл переговоры с итальянскими коллегами

5 Ноября 2021 21:25
Поделиться:
Спикер Сената Парламента провёл переговоры с итальянскими коллегами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Президентом Сената Парламента Италии Марией Элизабеттой Альберти Казелатти в рамках своего рабочего визита в Итальянскую Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Новости по теме
Шесть городов мира могут уйти под воду к 2030 году
Маулен Ашимбаев встретился с Папой Римским Франциском Играющие на тонком льду дети испугали астанчан Спецпредставитель Президента РК принял участие в форуме «Европейский Союз – Центральная Азия»

Стороны обсудили межпарламентское взаимодействие Казахстана и Италии. Спикеры Палат Парламентов отметили важность активной работы депутатов по содействию укреплению сотрудничества двух стран в сферах экономики, торговли, туризма, культуры и по другим направлениям.

Маулен Ашимбаев остановился на законодательной работе сенаторов, направленной на улучшение бизнес-климата в нашей стране. Он предложил расширить торгово-экономические связи двух стран за счет межрегионального сотрудничества и привлекая в эту работу сенаторов.

«Потенциал торгово-экономических связей Казахстана может быть расширен за счет межрегионального сотрудничества. Учитывая характер региональной представленности депутатского состава в Сенатах Казахстана и Италии, полагаем возможным задействовать знания и опыт парламентариев в установлении связей между регионами двух стран. В частности, интерес могли бы вызвать презентации и другие мероприятия регионов во время визитов парламентских делегаций», - сказал Спикер Сената.

В ходе беседы стороны подняли вопросы развития зеленой экономики и обмена законодательным опытом в данном направлении.

«Одним из приоритетов для Казахстана, обозначенных Главой государства, является развитие зеленой экономики. В этом вопросе у нас также имеется большой потенциал для совместной работы. Надеемся на сотрудничество с итальянскими партнерами по внедрению энергоэффективных, экологически чистых технологии. Сенаты Парламентов Казахстана и Италии могли бы обмениваться опытом в совершенствовании правовой базы в области защиты окружающей среды и внедрение «зеленых» технологий», - отметил Маулен Ашимбаев.

В свою очередь, Президент Сената Италии подчеркнула высокий уровень межпарламентского сотрудничества между нашими странами. По словам Марии Элизабетты Альберти Казелатти, в предстоящий период важно активно вовлекать парламентариев в решение вопросов двусторонней повестки Казахстана и Италии.

Собеседники сошлись во мнении, что важным механизмом укрепления двустороннего взаимодействия является поддержание регулярного диалога между Сенатами Казахстана и Италии. В данном контексте Маулен Ашимбаев предложил рассмотреть вопрос о создании постоянно действующего механизма консультаций между Палатами двух стран.

Кроме того, Маулен Ашимбаев провёл встречу с депутатами-представителями парламентской группы дружбы «Казахстан-Италия».


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Сенат   #Италия   #Сотрудничество   #Политика   #Маулен Ашимбаев  
Поделиться:
Новости по теме
Шесть городов мира могут уйти под воду к 2030 году
Маулен Ашимбаев встретился с Папой Римским Франциском
Играющие на тонком льду дети испугали астанчан
Спецпредставитель Президента РК принял участие в форуме «Европейский Союз – Центральная Азия»
Популярное
1 Выброс метана произошел на шахте в Карагандинской области, шесть человек погибли
2 190 должностных лиц наказали в Костанайской области
3 1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
4 Трагедия на шахте «Абайская»: стали известны имена погибших
5 Сколько медалей выиграл Казахстан на чемпионате мира в Белграде
6 Где находится самый древний водопровод на территории Казахстана
Читайте также
Спецпредставитель Президента РК принял участие в форуме «Европейский Союз – Центральная Азия»
Как будет развиваться сотрудничество ЕС со странами ЦА в области защиты прав человека
Выброс метана произошел на шахте в Карагандинской области, шесть человек погибли
190 должностных лиц наказали в Костанайской области
1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Трагедия на шахте «Абайская»: стали известны имена погибших
Сколько медалей выиграл Казахстан на чемпионате мира в Белграде
Где находится самый древний водопровод на территории Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив