Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с Послом Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Казахстан Кэтрин Лич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Маулен Ашимбаев рассказал о ключевых приоритетах нашей страны, недавно обозначенных в выступлении Президента Касым-Жомарта Токаева.

«Президент страны обозначил ключевые приоритеты Казахстана в социально-экономической и общественно-политической сферах на предстоящий период, а также поставил конкретные задачи для нового состава Правительства и всего госаппарата. Глава государства также отметил необходимость дальнейшей демократизации политической системы. Конкретные инициативы будут обнародованы в сентябре этого года после широкого диалога с экспертами и общественностью», - отметил п редседатель Палаты.

В связи с этим перед Сенатом также стоят масштабные задачи по качественному и своевременному законодательному обеспечению всех инициатив Главы государства, добавил Маулен Ашимбаев.

В свою очередь, Кэтрин Лич также подчеркнула важность задач, обозначенных Президентом Казахстана, отметив, что они направлены на ускорение проведения реформ в стране.

В ходе беседы стороны обсудили трагические события, произошедшие в Казахстане в начале этого года, и отметили необходимость объективной и прозрачной оценки произошедшего. Председатель Палаты подчеркнул, что для этого в стране предпринимаются все необходимые меры, а результаты расследования будут публично обнародованы и доведены до международной общественности. Вместе с тем стороны обсудили вопросы укрепления межпарламентских связей двух стран. Маулен Ашимбаев выразил надежду, что после окончания пандемии интенсивность обмена парламентскими визитами между Казахстаном и Великобританией восстановится в полном объеме. Он также отметил заинтересованность казахстанских депутатов в развитии многосторонних контактов с британскими парламентариями в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентского Союза и других структур.