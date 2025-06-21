Спикер Мажилиса подвел итоги работы Общественной палаты

Спикер Мажилиса напомнил, что идея создания Общественной палаты зародилась в период масштабных демократических преобразований в стране. Глава государства еще в начале своего президентства высказал четкую позицию о том, что все судьбоносные решения страны будут приниматься только с участием народа.

Фото: Т. Таныбаева

— На наших глазах кардинально менялся политический ландшафт. Закладывались институциональные основы новой политико-правовой системы. Происходило реальное разделение между ветвями власти. Создавалось новое демократическое партийно-политическое поле. О необратимости всех этих реформ не раз говорил и Президент Касым-Жомарт Токаев, — сказал Председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что Общественная палата при Мажилисе изначально создавалась как платформа для открытого выражения мнений, и итоги двух лет показали, что эта задача выполняется. По мнению Спикера Мажилиса, сегодня Палата становится важным элементом системы общественного диалога — своеобразным «народным пульсом», отражающим настроения и ожидания различных слоев населения.

Он отметил плодотворную работу экспертов Общественной палаты, их вклад в законотворческую деятельность и обсуждение общественно значимых тем на уровне Парламента и Правительства. К примеру, целый блок предложений в проект Строительного кодекса дала известный урбанист, член Палаты Гульмира Байгабулова. Разработчиками Налогового кодекса было поддержано предложение эксперта, приглашенного по инициативе Натальи Малярчук, касающееся освобождения авиатоплива от НДС.

Фото: Т. Таныбаева

Председатель Мажилиса подчеркнул, что ряд предложений уже сейчас стали действующими нормами законов.

— К примеру, по предложению Данияра Ашимбаева в закон об игорном бизнесе были включены нормы, запрещающие участвовать в азартных играх госслужащим, военнослужащим и лицам, которые состоят в Едином реестре должников. Активная позиция Тогжан Кожалы по увеличению медиаконтента на государственном языке до 60 процентов повлияла на содержание нового закона о масс-медиа. Введена уголовная ответственность за подстрекательство к самоубийству и другие нормы, связанные с суицидом, предложенные Муслимом Хасеновым, — сказал Спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов также поделился идеями по дальнейшему совершенствованию работы Общественной палаты. В первую очередь, они коснулись усиления работы общественных советов в регионах. По мнению Председателя Мажилиса, значительную долю вопросов местного значения жители могли бы решать самостоятельно, исходя из общих интересов. В связи с этим он предложил Общественной палате подготовить свой вариант законопроекта о местном самоуправлении, который в настоящее время инициирован депутатами.

Фото: Т. Таныбаева

Также глава Мажилиса предложил экспертам готовить аналитические доклады по всем сферам развития страны — от экономики и социальной политики до образования, здравоохранения и обороноспособности. К примеру, изучить управленческие решения, избираемых акимов на местах, а также помочь понять, в каких проектах сегодня заинтересовано гражданское общество, волонтеры, НПО.

Говоря об итогах работы, Председатель Общественной палаты, депутат Айдос Сарым сообщил, что в третьей сессии было проведено 9 заседаний палаты, из них два выездных — в Алматы и совместно с Комитетом по социально-культурному развитию — в Атырау.

— Особенно острыми и содержательными были наши дискуссии в Алматы по проекту Налогового кодекса. В Атырау депутаты и члены Общественной палаты рассмотрели тему материнской и младенческой смертности. Всего по итогам 8 заседаний были направлены 169 предложений Общественной палаты в профильные комитеты Мажилиса и уполномоченные органы, — сказал Айдос Сарым.

На заседании выступили председатели профильных комитетов, которые рассказали об итогах рассмотрения рекомендаций членов Общественной палаты в законопроекты.

Одно из самых обширных обсуждений проходило во время работы депутатов над проектом нового Налогового кодекса, об этом рассказала председатель Комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева. Она отметила, что рекомендации Общественной палаты относительно ставок НДС, налогового администрирования и другие стали рабочим инструментом для доработки Кодекса. Председатель Комитета по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов сообщил, что много идей и рекомендаций экспертов было высказано по совершенствованию системы ОСМС, часть из них нашли свое отражение в рамках принятого Мажилисом закона. Глава Комитета по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов рассказал о реализованных инициативах экспертов в сферах искусственного интеллекта и самоуправления. Об инициативах в законопроект о профилактике правонарушений рассказала председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанна Имашева.

Фото: Т. Таныбаева

В ходе дальнейшего обсуждения заместитель председателя Палаты Галым Байтук предложил обратить внимание на деятельность микрокредитных организаций. Его коллега Светлана Романовская поддержала мнение экспертов о необходимости сохранения отдельного закона о семейно-бытовом насилии и усилении его отдельных норм. Муслим Хасенов также поднял вопрос определения понятия «семейно-бытового насилия» на уровне Уголовного кодекса. Зауреш Батталова выразила мнение о необходимости более широкого вовлечения в обсуждения Палаты научного сообщества.

По каждому из предложений председатели профильных комитетов дали обратную связь и пригласили экспертов к дальнейшей работе в рамках соответствующих рабочих групп.