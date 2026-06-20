Спецучения пройдут в Астане 21 июня: где ограничат движение

В Астане пройдут специальные тактические учения, из-за чего движение транспорта будет временно ограничено, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Государственной службы охраны РК.

21 июня в Астане состоятся межведомственные комплексные специальные тактические учения, направленные на отработку мер по обеспечению безопасности охраняемых лиц.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы охраны Республики Казахстан, мероприятия пройдут с 08:00 до 15:00 на территории Индустриального парка № 1.

В период проведения учений на территории парка будут введены временные ограничения для движения автотранспорта и пешеходов.

В ведомстве призвали жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения.

Отмечается, что основная цель учений — совершенствование взаимодействия сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности охраняемых лиц.

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