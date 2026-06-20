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    Спецучения пройдут в Астане 21 июня: где ограничат движение

    В Астане пройдут специальные тактические учения, из-за чего движение транспорта будет временно ограничено, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Государственной службы охраны РК.

    Спецучения пройдут в Астане 21 июня: где ограничат движение
    Фото: Государственная служба охраны РК

    21 июня в Астане состоятся межведомственные комплексные специальные тактические учения, направленные на отработку мер по обеспечению безопасности охраняемых лиц.

    Как сообщили в пресс-службе Государственной службы охраны Республики Казахстан, мероприятия пройдут с 08:00 до 15:00 на территории Индустриального парка № 1.

    В период проведения учений на территории парка будут введены временные ограничения для движения автотранспорта и пешеходов.

    В ведомстве призвали жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения.

    Отмечается, что основная цель учений — совершенствование взаимодействия сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности охраняемых лиц.

    Ранее сообщалось, как объехать дорожный ремонт и перекрытия в Астане, которые продлятся до 24 июня.

    Учения Транспорт Астана Водители Общество Перекрытие улиц Ограничения
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор