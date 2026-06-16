Как объехать дорожный ремонт и перекрытия в Астане

В Астане продолжаются работы по обновлению дорожной инфраструктуры. Сегодня, 16 июня, частично ограничили движение на проспекте Улы Дала, а также на улице А. Бараева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 16 по 19 июня будет проводиться переукладка асфальтобетонного покрытия на проспекте Улы Дала на участке от улицы Ж. Нажимеденова до улицы А. Байтурсынова.

На время ремонта движение на этом участке будет частично перекрыто. Проезд для автомобилей сохранят по одной из сторон дороги с организацией движения в обоих направлениях.

Кроме того, с 16 по 24 июня средний ремонт дорожного покрытия пройдет на улице А. Бараева — на участке от проспекта Республики до улицы Ш. Валиханова. В период проведения работ движение транспорта также будет частично ограничено. Автомобили смогут проезжать по одной стороне дороги в обоих направлениях. В этой связи, в управлении ответили на вопрос корреспондента, как будут ездить автобусы по данному участку.

— Схема автобусов останется прежней. Так как движение перекрыли частично, общественный транспорт будет ездить, — уточнили в управлении.

В ведомстве также добавили, что время проведения ремонтных дорог зависит от протяженности участка, видов работ и интенсивности движения автотранспортных средств. В связи с проведением ремонтных работ ограничения будут также действовать на следующих участках:

улица Е14 на участке от ул. Айтеке би до ул. Е36 — с 16 по 24 июня текущего года;

улица Е15 на участке от ул. Айтеке би до ул. Е36 — с 24 июня по 3 июля текущего года;

улица Е35 на участке от М. Маметовой до ул. Е15 — с 4 по 10 июля текущего года.

В акимате просят жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты, учитывать временные изменения в организации движения и возможные заторы. Для обеспечения безопасности на участках ремонта установят временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что частичные ограничения движения вводятся на проспекте Н. Тлендиева с 9 по 20 июня.