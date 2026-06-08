Проспект Н. Тлендиева в Астане частично закроют на ремонт

— С 9 по 20 июня пройдут работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по проспекту Н. Тлендиева на участке от проспекта Сарыарка до улицы Баршын. В этот период движение автотранспорта в обоих направлениях будет поэтапно организовано по одной из сторон дороги, — сообщает акимат Астаны.