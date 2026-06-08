Проспект Н. Тлендиева в Астане частично закроют на ремонт
С 9 по 20 июня на проспекте Н. Тлендиева в Астане введут частичные ограничения движения из-за дорожных работ, передает агентство Kazinform.
— С 9 по 20 июня пройдут работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по проспекту Н. Тлендиева на участке от проспекта Сарыарка до улицы Баршын. В этот период движение автотранспорта в обоих направлениях будет поэтапно организовано по одной из сторон дороги, — сообщает акимат Астаны.
Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршрут и учитывать возможные изменения.
— В целях обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — добавили в столичном акимате.
Ранее сообщалось, что временные ограничения движения введут на пр. Тлендиева в Астане на месяц.