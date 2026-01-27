Спецтехнику конфисковали за нелегальную добычу недр в Алматинской области

Гражданин «К», ранее привлеченный к административной ответственности, вновь занимался добычей полезных ископаемых с использованием специальной техники без разрешительных документов.

Общий объем незаконно добытого материала составил 32 кубометра.

В прокуратуре Алматинской области уточнили, что действия правонарушителя грубо нарушали требования законодательства о недропользовании.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным по части 2 статьи 139 КоАП и назначил штраф в размере 220 тысяч тенге. Однако данная статья предусматривает также обязательную конфискацию орудий правонарушения при повторном нарушении.

— Благодаря вмешательству прокуратуры области вышестоящий суд изменил первоначальное постановление и дополнительно применил меру наказания в виде конфискации экскаватора марки «ZaxisLCN 200» рыночной стоимостью около 25 млн тенге. Законность в сфере недропользования восстановлена, а противоправные действия получили надлежащую правовую оценку, — отметили в надзорном органе.

Напомним, в Туркестанской области прокуратура добивается ужесточения приговора за истязание пожилого отца.