РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:35, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Спецтехнику конфисковали за нелегальную добычу недр в Алматинской области

    В Енбекшиказахском районе за повторную незаконную добычу песчано-гравийной смеси у нарушителя конфисковали экскаватор стоимостью около 25 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Спецтехнику конфисковали за нелегальную добычу недр в Алматинской области
    Фото: freepik.com

    Гражданин «К», ранее привлеченный к административной ответственности, вновь занимался добычей полезных ископаемых с использованием специальной техники без разрешительных документов.

    Общий объем незаконно добытого материала составил 32 кубометра.

    В прокуратуре Алматинской области уточнили, что действия правонарушителя грубо нарушали требования законодательства о недропользовании.

    Суд первой инстанции признал мужчину виновным по части 2 статьи 139 КоАП и назначил штраф в размере 220 тысяч тенге. Однако данная статья предусматривает также обязательную конфискацию орудий правонарушения при повторном нарушении.

    — Благодаря вмешательству прокуратуры области вышестоящий суд изменил первоначальное постановление и дополнительно применил меру наказания в виде конфискации экскаватора марки «ZaxisLCN 200» рыночной стоимостью около 25 млн тенге. Законность в сфере недропользования восстановлена, а противоправные действия получили надлежащую правовую оценку, — отметили в надзорном органе.

    Напомним, в Туркестанской области прокуратура добивается ужесточения приговора за истязание пожилого отца.

    Теги:
    Добыча Регионы Казахстана Штрафы Транспорт Алматинская область
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают