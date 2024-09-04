Спецпредставитель США по климату посетит Китай

Старший советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста посетит Китай в среду с трехдневным визитом, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The New York Times.

В ходе поездки в Пекин Дж. Подеста проведет переговоры со своим китайским коллегой Лю Чжэньминем для обмена мнениями по вопросам сотрудничества и обсуждения мер политики США и Китая в области климата. Также запланированы встречи с китайскими чиновниками в сфере добычи угля, производства возобновляемой энергии и с отставным старшим посланником по вопросам климата Се Чжэньхуа.

Ожидается, что главный климатический дипломат США будет настаивать на том, чтобы Китай установил более амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов, которые способствуют изменению климата.

Так, в повестке дня в Пекине, скорее всего, будут пункты отказа от угля в энергетике и укрепление планов Китая по сокращению выбросов мощных неуглеродных парниковых газов, таких как метан и закись азота.

Однако республиканцы критикуют усилия администрации Байдена по сотрудничеству с Китаем. Так, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (республиканец из Техаса) скептически относится к тому, что поездка Дж. Подесты даст результаты.

Китай является крупнейшим в мире источником парниковых газов и загрязнения климата с момента подписания Парижского соглашения в 2015 году.

Некоммерческая организация «Asia Society» пришла к выводу, что для удержания потепления на уровне 1,5 градуса Китаю необходимо сократить выбросы в своей экономике как минимум на 30% от нынешнего уровня к 2035 году.

— В вопросах климатического взаимодействия между США и Китаем сложилась тупиковая ситуация. У нас не так много времени, чтобы действительно это изменить, — сообщил Ли Шуо, директор Китайского климатического центра в Институте политики азиатского общества.

Данная поездка рассматривается как одна из последних возможностей для администрации Байдена перед ноябрьскими президентскими выборами в США изменить ситуацию по вопросу климата с Китаем.

Визит американского чиновника осуществляется в преддверии трех важных событий.

Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане с 11 по 22 ноября. Самой большой задачей на предстоящих переговорах ООН по климату станет согласование нового целевого показателя финансирования, чтобы помочь бедным странам справиться с изменением климата. Он заменит текущее обязательство богатых стран ежегодно мобилизовать 100 млрд долларов на климатическое финансирование развивающихся стран. США хотят гарантировать, что, какая бы цифра ни была согласована, страны, которые ООН считает «развивающимися», как Китай, будут среди доноров.

На мероприятии в рамках «Группы двадцати» в Бразилии, которое продет 18 и 19 ноября, планируется встреча глав государств США и КНР.

Собрание членов Парижского соглашения в начале следующего года, в ходе которого 195 стран должны будут объявить о новом наборе климатических целей по сокращению выбросов к 2035 году.