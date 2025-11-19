Спецпостановление для исполнения правил выгула животных принимает акимат Астаны

Акимат Астаны представил проект постановления «Об определении мест, в которых запрещен выгул домашних животных либо нахождение с иной целью, а также оборудовании мест для выгула домашних животных».

— В проекте постановления предусматривается необходимость определить и обозначить специальными знаками места, где запрещен выгул домашних животных, либо их нахождение с иной целью. А также закрепляется координация работ по определению и обозначению мест для выгула домашних животных на территории соответствующих районов города. В целом, у нас эти места определяются — это детские и школьные учреждения, где ограничивается выгул домашних животных, за исключением проведения спортивных мероприятий и иных мероприятий, по согласованию с администрацией. Также, в целом, при наличии знаков, запрещающих выгул домашних животных в образовательных организациях, физкультурно-спортивных комплексах, медицинских лечебных учреждениях, организациях культуры, детских и спортивных игровых площадках, запрещается выгул. В том числе купание и мытье животных запрещены на водоемах, фонтанах, водозаборах для купания людей, — сказал Доскулов.



Спикер подчеркнул, что постановление не вводит новых ограничений, оно направлено на организацию практического исполнения уже действующих правил выгула домашних животных.

Как отметил Д. Доскулов, по проекту постановления были проведены публичные обсуждения на портале «Открытые НПА», постановление не противоречит действующему законодательству Казахстана.

Отвечая на вопросы членов совета, касающиеся нарушений законодательства в этой сфере, спикер сообщил, что с начала года в столице было привлечено к ответственности около 400 владельцев домашних животных за нарушения правил выгула.

После обсуждения общественный совет поддержал представленный проект с рекомендацией включить в перечень объектов, где будет ограничен выгул животных или нахождение их с иной целью, торговые заведения, особенно те, в которых реализуются продукты питания.

Ранее акимат Астаны сообщал о планах по разработке единой схемы и интерактивной карты зон, разрешенных и запрещенных для выгула животных.