Спецкомиссии посчитают, насколько пострадали посевные площади от паводка в ЗКО

Несмотря на паводки в Западно-Казахстанской области, весенне-полевые работы ведутся по графику. Как сообщил заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов, в Байтереке, самом зерновом районе области, проводится ежегодная посевная работа, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Побывал с рабочей поездкой в районе Байтерек для того, чтобы увидеть посевные работы, встретиться и побеседовать с аграриями. В ходе встречи с крестьянами, в частности с руководителями ТОО «Гепард», КХ «Шунайбеков», КХ «Алтын Болашак», КХ «Мар-Эль», ТОО «Асан Ауыл» в полевых условиях обсудили про эффективные методы проведения весенне-полевых работ, - сказал Калияр Шадиярович.

Фото: акимат ЗКО

Он также отметил, что каждому фермеру будет оказана поддержка со стороны государства. Для этого за счет местного бюджета будет увеличен размер субсидий - до 80% от стоимости оборудования, необходимого для развития орошаемого земледелия, до 60% от стоимости удобрений, приобретенных на отечественных заводах, а также увеличится объем субсидирования для приобретения элитных и семян первой репродукции. С этого года увеличился объем субсидий на отечественные удобрения. Крестьяны могут выплатить 40 % от цены удобрения в рассрочку. Также фермеры получили конкретные ответы на свои вопросы.

Фото: акимат ЗКО

- В текущем году на программы субсидирования растениеводства и оказание услуг из местного бюджета выделено около 2 млрд тенге, в том числе на субсидирование предусмотрено 1,4 млрд тенге, что на 27% больше, чем в прошлом году. В настоящее время принимаются заявки от аграриев, осуществляются выплаты. Помимо спонсорских средств, на финансирование весенне-полевых работ по программе «Кен дала» через АО "Аграрная кредитная корпорация» с начала года было выделено и полностью освоено 2,4 млрд тенге, - сказал замакима области.

По его словам, в целях обеспечения проведения посевных работ в оптимальные сроки по всей стране дополнительно привлечен источник финансирования через АО «Аграрная кредитная корпорация». Для Западно-Казахстанской области выделено еще 7,0 млрд тенге. Кредит выдается крестьянам для проведения посевных и уборочных работ под 5 %, путем упрощения гарантийного вопроса, то есть АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» покрывает 85% суммы кредита.

Фото: акимат ЗКО

На сегодняшний день аграрии области посадили зерновые культуры на площади около 119 тысяч га (62%), масличные культуры - на площади более 41 тысячи га (36%) и кормовые культуры - на площади около 13,5 тысячи га (31%). Кроме того, на площади 745 га был посажен картофель, 418 га овощей и 281 га садов (15%).

Как известно, в этом году в ЗКО объявлено чрезвычайное положение в связи с паводком. Однако, по словам замакима области, прогноз хорошего урожая неплохой.