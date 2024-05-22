Спецкомиссии посчитают, насколько пострадали посевные площади от паводка в ЗКО
Несмотря на паводки в Западно-Казахстанской области, весенне-полевые работы ведутся по графику. Как сообщил заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов, в Байтереке, самом зерновом районе области, проводится ежегодная посевная работа, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Побывал с рабочей поездкой в районе Байтерек для того, чтобы увидеть посевные работы, встретиться и побеседовать с аграриями. В ходе встречи с крестьянами, в частности с руководителями ТОО «Гепард», КХ «Шунайбеков», КХ «Алтын Болашак», КХ «Мар-Эль», ТОО «Асан Ауыл» в полевых условиях обсудили про эффективные методы проведения весенне-полевых работ, - сказал Калияр Шадиярович.
Он также отметил, что каждому фермеру будет оказана поддержка со стороны государства. Для этого за счет местного бюджета будет увеличен размер субсидий - до 80% от стоимости оборудования, необходимого для развития орошаемого земледелия, до 60% от стоимости удобрений, приобретенных на отечественных заводах, а также увеличится объем субсидирования для приобретения элитных и семян первой репродукции. С этого года увеличился объем субсидий на отечественные удобрения. Крестьяны могут выплатить 40 % от цены удобрения в рассрочку. Также фермеры получили конкретные ответы на свои вопросы.
- В текущем году на программы субсидирования растениеводства и оказание услуг из местного бюджета выделено около 2 млрд тенге, в том числе на субсидирование предусмотрено 1,4 млрд тенге, что на 27% больше, чем в прошлом году. В настоящее время принимаются заявки от аграриев, осуществляются выплаты. Помимо спонсорских средств, на финансирование весенне-полевых работ по программе «Кен дала» через АО "Аграрная кредитная корпорация» с начала года было выделено и полностью освоено 2,4 млрд тенге, - сказал замакима области.
По его словам, в целях обеспечения проведения посевных работ в оптимальные сроки по всей стране дополнительно привлечен источник финансирования через АО «Аграрная кредитная корпорация». Для Западно-Казахстанской области выделено еще 7,0 млрд тенге. Кредит выдается крестьянам для проведения посевных и уборочных работ под 5 %, путем упрощения гарантийного вопроса, то есть АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» покрывает 85% суммы кредита.
На сегодняшний день аграрии области посадили зерновые культуры на площади около 119 тысяч га (62%), масличные культуры - на площади более 41 тысячи га (36%) и кормовые культуры - на площади около 13,5 тысячи га (31%). Кроме того, на площади 745 га был посажен картофель, 418 га овощей и 281 га садов (15%).
Как известно, в этом году в ЗКО объявлено чрезвычайное положение в связи с паводком. Однако, по словам замакима области, прогноз хорошего урожая неплохой.
- Осенью 2023 года под урожай 2024 года было посеяно 97,1 тысячи га озимых зерновых культур, в том числе озимой пшеницы - 90,1 тысячи га, ржи - 6,6 тысячи га и тритикале - 460 га. По данным районных акиматов, состояние сохраненных посевов оценивалось следующим образом: 31,2 тысячи га (32,2%) - хорошим, 60,1 тысячи га (62%) - удовлетворительным, 0,8 тысячи га (0,8%) - плохим. Площадь списанных озимых составила 5,0 тысячи га (5%). По оперативным данным, предоставленным акиматами районов и городов, на сегодня паводком повреждены посевы озимых, а также удобрения в теплицах и на складах. Подтоплено 4 957 га озимых зерновых культур. В настоящее время в соответствии с приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 17 мая 2024 года № 167 «Об утверждении Правил возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуаций природного характера в сфере сельского хозяйства» для компенсации убытков от паводка в районах и городах создаются специальные комиссий по растениеводству. Они посчитаю ущерб от наводнения, - заключил Калияр Айтмухамбетов.