Специальное водопользование в Казахстане: когда нужно разрешение и как его получить

Новый Водный кодекс четко разграничивает виды водопользования: одно дело —использовать воду для личных бытовых нужд, и совсем другое — забирать воду насосами для нужд предприятия, сельского хозяйства или сбрасывать очищенные сточные воды в водоем. Во втором случае речь идет уже о специальном водопользовании, для которого обязательно требуется разрешение, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Кто обязан получать разрешение

Разрешение нужно тем, кто забирает воду непосредственно из реки, озера или другого поверхностного водного объекта, качает подземные воды, использует дренажные или попутно забранные подземные воды при проведении операций по недропользованию, а также строительной деятельности, сбрасывает очищенные сточные воды в водные объекты или регулирует поверхностный сток при помощи гидротехнических сооружений.

Когда разрешение не нужно

Если вода берется из шахтного или трубчатого колодца из первого водоносного горизонта — при условии, что он не используется для централизованного питьевого водоснабжения. Или если объем забора не превышает пяти кубометров в сутки при нецентрализованном водоснабжении населенного пункта. Не требуется разрешение и для обводнения отгонных пастбищ, а также при накоплении талых, ливневых и паводковых вод.

Водопой для скота, нужно ли разрешение

Если фермер или животновод использует отгонные пастбища и для водопоя животных необходим колодец, скважина или накопление воды в пруду, получать разрешение на специальное водопользование не требуется. Но есть условия: пастбище должно быть официально отнесено к отгонным в соответствии с планом по управлению пастбищами, утвержденным местным маслихатом, а объем пруда для накопления воды не должен превышать 2 млн м³.

Что нужно, чтобы получить разрешение

Прежде всего у заявителя должно быть само сооружение — насос, скважина, водозаборный узел или иное техническое устройство, — причем на законных основаниях: в собственности или в пользовании. На каждое такое сооружение должны быть паспорт и правила эксплуатации, а на потенциально опасные гидротехнические сооружения — еще и декларация их безопасности.

Обязательно наличие средств измерения — счетчиков и приборов, фиксирующих, сколько воды забрано или сброшено. Эти приборы должны состоять в реестре государственной системы обеспечения единства измерений — то есть быть официально поверенными. Помимо этого, водопользователь обязан вести производственный контроль за использованием водных ресурсов и иметь согласованные нормы водопотребления и водоотведения. Если вода забирается для хозяйственно питьевого водоснабжения — требуется наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при заборе поверхностных и (или) подземных вод, а также наличие зон санитарной охраны водозаборных сооружений питьевого водоснабжения. Это необходимо для безопасности питьевой воды. Для тех, кто сбрасывает очищенные сточные воды, дополнительно потребуется экологическое разрешение — для объектов I и II категорий, либо декларация о воздействии на окружающую среду — для объектов III категории.

Если вода забирается из реки или другого поверхностного водного объекта, на водозаборном сооружении обязательно должно быть рыбозащитное и (или) рыбопропускное устройство — чтобы не нанести вред рыбным ресурсам. При заборе подземных вод свыше 50 м³ в сутки нужно иметь утвержденные запасы участка подземных вод. При объёме свыше 1 000 м³ в сутки — дополнительно программу мониторинга подземных вод и проект забора, согласованные с уполномоченным органом по изучению недр.

Новый водный Кодекс продекларировал охрану водных объектов от истощения или повсеместное водосбережение. Поэтому с 1 января 2027 года для получения разрешения необходимо предоставить план мероприятий по сокращению потерь воды и внедрению наилучших имеющихся технологий (не менее, чем на пять лет), за исключением водопользователей, осуществляющих использование водных ресурсов непосредственно из поверхностного водного объекта без изъятия либо полностью внедривших наилучшие имеющиеся технологии и сокративших непроизводительные потери воды. Кроме того, запрашиваемый объем водозабора должен укладываться в лимит водопользования, установленный для отдельных категорий водопользователей. То есть, если для сельхозпроизводителей конкретного водохозяйственного участка установлен предельный лимит водопользования, то все разрешения должны укладывать в этот лимит.

Как подать заявку и сколько ждать

Заявление подается в бассейновую водную инспекцию вместе с документами, подтверждающими выполнение всех разрешительных требований. Потребность в воде заявитель рассчитывает самостоятельно — исходя из удельных норм водопотребления и водоотведения. Бассейновая инспекция, в свою очередь, сверяет запрашиваемый объем с действующими лимитами водопользования. Срок рассмотрения — не позднее 10 рабочих дней со дня подачи полного пакета документов. На какой срок выдается разрешение? Стандартный срок — пять лет. Если заявитель просит меньший — выдадут на меньший. Если утвержденные запасы подземных вод истекают раньше — срок ограничивается ими. Если балансовые запасы вовсе не утверждены — разрешение выдается на 3 года, при потребности до 1 000 м³ в сутки — с обязательным проведением мониторинговых исследований по ходу эксплуатации.

Работаешь без разрешения — несешь ответственность

За специальное водопользование без разрешения предусмотрен штраф по статье 141 КоАП РК:

для физических лиц — 50 МРП,

для должностных лиц и малого бизнеса — 100 МРП,

для среднего бизнеса — 150 МРП,

для крупного бизнеса — 850 МРП.

Ограничение, приостановление и прекращение права специального водопользования

Разрешение на специальное водопользование не является безусловным. В случаях, предусмотренных Водным кодексом, право специального водопользования может быть ограничено, приостановлено или прекращено. Это происходит, если:

возникает нехватка воды;

есть риск загрязнения или истощения водоемов;

необходимо сохранить экологический сток — минимальный уровень воды, необходимый для сохранения водных объектов и экосистем;

существует угроза жизни и здоровью населения, окружающей среде или водным объектам;

водопользователь нарушает требования законодательства или условия разрешения.

В таких случаях уполномоченный орган может ограничить право специального водопользования, в том числе сократить объем разрешенного водопользования или временно ограничить забор воды. При этом не допускается ухудшение условий питьевого водообеспечения населения. При нарушении требований водного законодательства или условий водопользования действие разрешения может быть приостановлено. Если нарушения не устраняются, право специального водопользования может быть прекращено. Основаниями прекращения права специального водопользования являются, в том числе, истечение срока действия разрешения, прекращение деятельности водопользователя или неиспользование водных ресурсов.

Ранее сообщалось, что Казахстан сэкономил 874 млн кубометров воды за счет водосберегающих технологий.