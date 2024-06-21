Специальный налоговый режим «Платформенная занятость» предлагают ввести в РК

Специальный налоговый режим «Платформенная занятость» предлагается ввести в рамках разработки нового Налогового кодекса в целях создания благоприятных условий для лиц, оказывающих услуги на интернет-платформе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

- Специальный налоговый режим «Платформенная занятость» предполагает осуществление деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Исполнение налоговых обязательств будут возложены на Операторов интернет-платформ, - рассказал руководитель Управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Ерқанат Шыңберген в ходе пресс-конференции.

Что такое платформенная занятость и как это работает сегодня

Платформенная занятость представляет собой вид деятельности по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости.

Для осуществления платформенной занятости заказчик и исполнитель регистрируются на интернет-платформе и (или) в мобильном приложении платформенной занятости.

Сторонами платформенной занятости выступают оператор интернет-платформы, заказчик и исполнитель.

Оператор - это ИП или юридическое лицо, предоставляющее интернет-платформу, на которой заключаются сделки между исполнителем и заказчиком.

Заказчик – это физическое или юридическое лицо, которое зарегистрировано на интернет-платформе и размещает заказ на оказание услуг или выполнение работ.

Исполнитель – это ИП или юридическое лицо, зарегистрированные на интернет-платформе, оказывающие заказчикам услуги или выполняющие работы с использованием интернет-платформы.

В настоящее время платформенная занятость становится одним из способов заработка для большого количества людей (курьеры, доставщики, услуги такси и т.д.)

Риски платформенной занятости

Существуют некоторые риски платформенной занятости, такие как нестабильная занятость и доходы, рост «теневой экономики», отсутствие доступа граждан к традиционным гарантиям, которые позволяют защищать их здоровье и благополучие, в том числе включать их в систему страхования.

Как сообщалось ранее, 20 июня 2024 г. Сенат Парламента во втором чтении одобрил законопроект по вопросам науки и технологической политики, платформенной занятости и государственного контроля.

В целях признания операторов интернет-платформ плательщиками социальных отчислений и агентами по уплате обязательных пенсионных взносов в пользу лиц, занятых на интернет-платформах, в Социальный кодекс РК вносятся нормы по социальному обеспечению лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и мобильных приложений платформенной занятости.

Пилот по платформенной занятости

В сентябре 2023 года Комитетом государственных доходов МФ запущен пилотный проект по платформенной занятости.

На первом этапе заключено Соглашение о сотрудничестве с ТОО «Яндекс Такси Корп». По состоянию на 19.06.2024г. количество участников пилотного проекта составило более 12,2 тыс. водителей такси.

В рамках пилотного проекта водители регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя и применяют специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения.

Участие в пилотном проекте предоставляет следующие выгодные условия для водителей:

упрощенный порядок регистрации водителей в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) на интернет-платформе (без посещения налоговых органов);

низкая ставка налога (1% от дохода);

исключение посреднических услуг таксопарков, что позволяет сэкономленные средства направить на уплату налогов и социальных платежей (тем самым водитель такси будет вовлечен в систему социального обеспечения);

отсутствие необходимости в заполнении налоговых деклараций (мобильное приложение автоматически формирует учет по доходам);

автоматическая выдача фискального чека путем интеграции мобильного приложения Яндекс с налоговым приложением «E-Salyq Business».

В целях упрощения исполнения налоговых обязательств для индивидуальных предпринимателей КГД разработано мобильное приложение «E-Salyq Вusiness».

Функционал мобильного приложения позволяет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбрать или сменить налоговый режим, выдавать чеки, формировать реестр доходов, предзаполнить Упрощенную декларацию, рассчитать налоги и обязательства по социальным платежам, в том числе по работникам, получать справки о регистрации ИП, о доходах и уведомления, уплатить налоги, а также прекратить деятельность в упрощенном порядке.

Кроме того, при осуществлении деятельности с применением специального налогового режима с использованием специального мобильного приложения у индивидуального предпринимателя не возникают обязательства по представлению налоговой отчетности, поскольку функционал мобильного приложения «E-Salyq Business» позволяет автоматически производить исчисление налогов и социальных платежей.

Основным преимуществом мобильного приложения «E-Salyq-Business» является экономия времени, предпринимателям предоставлен весь спектр услуг, которые можно получить без посещения налоговых органов в мобильном телефоне.

В рамках пилотного проекта ставка ИПН составляет 1%, обязательные пенсионные взносы – 10% с заявленного дохода, не ниже 1 МЗП, социальные отчисления – 3,5% с заявленного дохода, не ниже 1 МЗП, взносы на медицинское страхование – 5% от 1,4 МЗП от дохода исполнителя (минимум 17,5 тыс. тенге).

Для упрощения порядка исчисления налогов и социальных платежей, а также введения равномерной и справедливой нагрузки на водителей такси, разработаны поправки в Социальный, Налоговый кодексы, а также Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании», предусматривающие:

предоставление права применять два налоговых режима одновременно (специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения и иной специальный налоговый режим);

признание налоговым агентом оператора интернет-платформы по удержанию и уплате налогов и социальных платежей;

снижение размеров ставок социальных платежей до 1% по каждому из платежей (социальные отчисления -1%, обязательные пенсионные -1%, взносы на обязательное социальное медицинское страхование – 1%) и сохранении действующей ставки индивидуального подоходного налога в размере 1%, всего 4% и их уплаты единым платежом.

Поправки находятся на рассмотрении в Сенате Парламента.

В дальнейшем планируется подключить к участию в пилоте другие платформы.