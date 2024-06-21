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    08:15, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Специальный налоговый режим «Платформенная занятость» предлагают ввести в РК

    Велосипед транспорт
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Специальный налоговый режим «Платформенная занятость» предлагается ввести в рамках разработки нового Налогового кодекса в целях создания благоприятных условий для лиц, оказывающих услуги на интернет-платформе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. 

     - Специальный налоговый режим «Платформенная занятость» предполагает осуществление деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Исполнение налоговых обязательств будут возложены на Операторов интернет-платформ, - рассказал руководитель Управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Ерқанат Шыңберген в ходе пресс-конференции.

    Что такое платформенная занятость и как это работает сегодня

    Платформенная занятость представляет собой вид деятельности по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости.

    Для осуществления платформенной занятости заказчик и исполнитель регистрируются на интернет-платформе и (или) в мобильном приложении платформенной занятости.

    Сторонами платформенной занятости выступают оператор интернет-платформы, заказчик и исполнитель.

    Оператор - это ИП или юридическое лицо, предоставляющее интернет-платформу, на которой заключаются сделки между исполнителем и заказчиком.

    Заказчик – это физическое или юридическое лицо, которое зарегистрировано на интернет-платформе и размещает заказ на оказание услуг или выполнение работ.

    Исполнитель – это ИП или юридическое лицо, зарегистрированные на интернет-платформе, оказывающие заказчикам услуги или выполняющие работы с использованием интернет-платформы.

    В настоящее время платформенная занятость становится одним из способов заработка для большого количества людей (курьеры, доставщики, услуги такси и т.д.)

    Риски платформенной занятости

    Существуют некоторые риски платформенной занятости, такие как нестабильная занятость и доходы, рост «теневой экономики», отсутствие доступа граждан к традиционным гарантиям, которые позволяют защищать их здоровье и благополучие, в том числе включать их в систему страхования.

    Как сообщалось ранее, 20 июня 2024 г. Сенат Парламента во втором чтении одобрил законопроект по вопросам науки и технологической политики, платформенной занятости и государственного контроля. 

    В целях признания операторов интернет-платформ плательщиками социальных отчислений и агентами по уплате обязательных пенсионных взносов в пользу лиц, занятых на интернет-платформах, в Социальный кодекс РК вносятся нормы по социальному обеспечению лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и мобильных приложений платформенной занятости. 

    Пилот по платформенной занятости

    В сентябре 2023 года Комитетом государственных доходов МФ запущен пилотный проект по платформенной занятости.

    На первом этапе заключено Соглашение о сотрудничестве с ТОО «Яндекс Такси Корп». По состоянию на 19.06.2024г. количество участников пилотного проекта составило более 12,2 тыс. водителей такси.

    В рамках пилотного проекта водители регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя и применяют специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения.

    Участие в пилотном проекте предоставляет следующие выгодные условия для водителей:

    • упрощенный порядок регистрации водителей в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) на интернет-платформе (без посещения налоговых органов);
    • низкая ставка налога (1% от дохода);
    • исключение посреднических услуг таксопарков, что позволяет сэкономленные средства направить на уплату налогов и социальных платежей (тем самым водитель такси будет вовлечен в систему социального обеспечения);
    • отсутствие необходимости в заполнении налоговых деклараций (мобильное приложение автоматически формирует учет по доходам);
    • автоматическая выдача фискального чека путем интеграции мобильного приложения Яндекс с налоговым приложением «E-Salyq Business».

    В целях упрощения исполнения налоговых обязательств для индивидуальных предпринимателей КГД разработано мобильное приложение «E-Salyq Вusiness».

    Функционал мобильного приложения позволяет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбрать или сменить налоговый режим, выдавать чеки, формировать реестр доходов, предзаполнить Упрощенную декларацию, рассчитать налоги и обязательства по социальным платежам, в том числе по работникам, получать справки о регистрации ИП, о доходах и уведомления, уплатить налоги, а также прекратить деятельность в упрощенном порядке.

    Кроме того, при осуществлении деятельности с применением специального налогового режима с использованием специального мобильного приложения у индивидуального предпринимателя не возникают обязательства по представлению налоговой отчетности, поскольку функционал мобильного приложения «E-Salyq Business» позволяет автоматически производить исчисление налогов и социальных платежей.

    Основным преимуществом мобильного приложения «E-Salyq-Business» является экономия времени, предпринимателям предоставлен весь спектр услуг, которые можно получить без посещения налоговых органов в мобильном телефоне.

    В рамках пилотного проекта ставка ИПН составляет 1%, обязательные пенсионные взносы – 10% с заявленного дохода, не ниже 1 МЗП, социальные отчисления – 3,5% с заявленного дохода, не ниже 1 МЗП, взносы на медицинское страхование – 5% от 1,4 МЗП от дохода исполнителя (минимум 17,5 тыс. тенге).

    Для упрощения порядка исчисления налогов и социальных платежей, а также введения равномерной и справедливой нагрузки на водителей такси, разработаны поправки в Социальный, Налоговый кодексы, а также Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании», предусматривающие:

    • предоставление права применять два налоговых режима одновременно (специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения и иной специальный налоговый режим);
    • признание налоговым агентом оператора интернет-платформы по удержанию и уплате налогов и социальных платежей;
    • снижение размеров ставок социальных платежей до 1% по каждому из платежей (социальные отчисления -1%, обязательные пенсионные -1%, взносы на обязательное социальное медицинское страхование – 1%) и сохранении действующей ставки индивидуального подоходного налога в размере 1%, всего 4% и их уплаты единым платежом.

    Поправки находятся на рассмотрении в Сенате Парламента.

    В дальнейшем планируется подключить к участию в пилоте другие платформы.

     

    Теги:
    Минфин РК Занятость Минтруда и соцзащиты РК Закон и право Законопроекты Интернет Права человека Налоги платформенная занятость Трудоустройство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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