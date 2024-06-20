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    14:16, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Сенат одобрил закон, направленный на увеличение вклада науки в экономику Казахстана

    наука
    Фото: pexels.com

    Сенат Парламента во втором чтении одобрил законопроект по вопросам науки и технологической политики, платформенной занятости и государственного контроля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как говорится в заключении документа, законом вносятся изменения и дополнения в Гражданский, Предпринимательский и Социальный кодексы, а также в 6 законов РК.

    В Гражданский кодекс вносится норма, согласно которой акционерное общество вправе преобразовываться в некоммерческую организацию в форме высшей научной организации в соответствии с Законом РК «О науке и технологической политике».

    Предпринимательский кодекс дополняется нормой, согласно которой в сфере инновационной деятельности под проектом полного научного цикла подразумевается комплекс скоординированных научных, научно-технических работ, реализуемых субъектами научной и научно-технической деятельности, направленных на создание продукции с научным содержанием.

    В целях признания операторов интернет-платформ плательщиками социальных отчислений и агентами по уплате обязательных пенсионных взносов в пользу лиц, занятых на интернет-платформах, в Социальный кодекс РК вносятся нормы по социальному обеспечению лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и мобильных приложений платформенной занятости. 

    Ожидаемыми результатами при принятии Закона являются увеличение вклада науки в развитие экономики страны, а также повышение конкурентоспособности научного потенциала. 

    Теги:
    Сенат Парламента Наука Сенат Закон и право Законопроекты
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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