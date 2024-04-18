Специальный госфонд пополнился на 2,2 млрд тенге возвращенными активами
Генеральной прокуратурой продолжается работа по возврату государству незаконно приобретенных активов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.
По результатам последнего заседания специальной Комиссии под руководством Премьер-министра в доход государства обращены активы на 24 млрд тенге.
Комитетом по возврату активов пополнен Специальный государственный фонд на 2,2 млрд тенге.
В соответствии с поручением Президента страны, указанные денежные средства направлены на устранение последствий паводков в стране.
Кроме того, ожидаемые к поступлению в дальнейшем средства также будут направлены на соцпроекты в пострадавших регионах, что соответствует целям профильного Закона.
Ранее сообщалось, что еще 25 новых школ, построеных на деньги коррупционеров, откроют в Казахстане.