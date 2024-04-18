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    12:02, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Специальный госфонд пополнился на 2,2 млрд тенге возвращенными активами

    Названы причины возврата Инвестфонда Казахстана государству
    Фото: из открытых источников

    Генеральной прокуратурой продолжается работа по возврату государству незаконно приобретенных активов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

    По результатам последнего заседания специальной Комиссии под руководством Премьер-министра в доход государства обращены активы на 24 млрд тенге.

    Комитетом по возврату активов пополнен Специальный государственный фонд на 2,2 млрд тенге.

    В соответствии с поручением Президента страны, указанные денежные средства направлены на устранение последствий паводков в стране.

    Кроме того, ожидаемые к поступлению в дальнейшем средства также будут направлены на соцпроекты в пострадавших регионах, что соответствует целям профильного Закона.

    Ранее сообщалось, что еще 25 новых школ, построеных на деньги коррупционеров, откроют в Казахстане.

    Теги:
    Генпрокуратура Борьба с коррупцией Возврат активов Финансы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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