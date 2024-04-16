Еще 25 новых школ, построенных на деньги коррупционеров, откроют в Казахстане

Ранее для решения вопроса аварийных и трехсменных школ за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Из них на сегодня введены 37 школ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

В результате ввода объектов образования в регионах появилось 48 тысяч новых ученических мест. Большинство расположены в крупных мегаполисах и близлежащих к ним агломерациям.

- Фонд продолжает активную работу по реализации проектов в области образования Казахстана. Деятельность фонда, созданного по поручению Президента, направлена на устранение трехсменного обучения, проблем аварийных учреждений образования и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов. В текущем году планируется ввод еще 25 школ на 28 тысяч ученических мест, – отметил и.о. директора департамента развития инфраструктуры Марлен Касенов.

Напомним, в начале года стало известно, что за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования построят 20 новых школ почти на 15 тысяч мест. Их ввод ожидается в 2025 году.