телерадиокомплекс президента РК
    02:01, 12 Март 2026 | GMT +5

    WhatsApp запустит аккаунты для детей младше 13 лет с ограниченными функциями

    WhatsApp запустит специальные аккаунты для детей младше 13 лет с ограниченным функционалом, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: pexels.com

    Издание пишет, что с их помощью дети смогут только обмениваться сообщениями и звонить. После настройки такие профили будут контролироваться родителем или опекуном, который будет решать, кто может связываться с этим аккаунтом, и в какие группы ребенок может вступать, говорится в заявлении компании.

    Кроме того, родители смогут просматривать запросы на сообщения от неизвестных контактов и управлять настройками конфиденциальности. 

    Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес представил HODIO, систему для анализа распространения языка вражды в социальных сетях и оценки влияния алгоритмов на цифровую поляризацию.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
