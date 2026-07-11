Специалистов по беспилотным системам готовят в Сухопутных войсках Казахстана

На базе учебного центра беспилотных авиационных систем Сухопутных войск ВС РК, который дислоцируется в Военном институте Сухопутных войск, готовят специалистов, способных работать с современными технологиями, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны Казахстана.

Среди них — младший сержант Динара Телеуова, которая демонстрирует, что профессия защитника Родины не знает гендерных границ.

Помимо строевой, огневой и тактической подготовки, девушка увлеченно изучает беспилотные авиационные системы. Она самостоятельно собирает FPV-дроны, устанавливает электронные компоненты, настраивает полетные контроллеры и проводит тестирование аппаратов перед их первым вылетом.

Фото: Kazinform

— Каждый дрон — это сложная инженерная система. Чтобы он надежно выполнял задачи, необходимо понимать принципы работы электроники, программного обеспечения и аэродинамики. Для меня это не просто увлечение, а возможность приносить реальную пользу, — говорит Динара Телеуова.

Фото: Kazinform

По словам преподавателей, младший сержант Динара Телеуова отличается высокой дисциплиной, техническим мышлением и стремлением постоянно совершенствовать свои знания. Она с интересом осваивает новые технологии и уверенно работает с оборудованием, которое еще несколько лет назад считалось исключительно сферой инженерных специалистов.

— История девушки — яркий пример того, как современные военнослужащие успешно совмещают военную подготовку с освоением передовых технологий, — подчеркнули в Минобороны РК.

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