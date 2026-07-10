Дроны, роботы и кибератаки: В Казахстане стартовал первый военный чемпионат SHAIQAS-2026

В Казахстане впервые проходит военно-инженерный чемпионат «Shaiqas-2026», передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

Как отметили в Минобороны Казахстана, масштабный проект объединил разработчиков беспилотных авиационных систем, наземной робототехники, специалистов в области кибербезопасности и тактической подготовки. Главная цель чемпионата — выявление перспективных инженерных решений и их дальнейшее внедрение в интересах армии.

Фото: Министерство обороны РК

На участие в первом этапе зарегистрировались 19 инженерных команд, состоящих из 150 участников. В их состав вошли представители военных учебных заведений, вузов, инженерных школ, предприятий оборонно-промышленного комплекса и подразделений Вооруженных сил.

Фото: Министерство обороны РК

Открывая чемпионат, заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев подчеркнул, что соревнования станут эффективной площадкой для объединения потенциала гражданских и военных специалистов, ученых и инженеров.

— «Shaiqas-2026» — это не просто соревнование, а возможность найти талантливых разработчиков и внедрить лучшие отечественные решения в систему обороны страны. Именно за такими технологиями будущее современной армии, — отметил Дархан Ахмедиев.

Фото: Министерство обороны РК

В настоящее время на полигоне проходит тестовый этап. В ходе которого оценивается готовность команд и их технических решений к финалу, проверяются работоспособность оборудования, надежность инженерных решений и уровень подготовки участников. По итогам этапа будут определены команды, которые продолжат борьбу в финале. Чемпионат проходит по четырем направлениям: «Небо», «Земля», «Кибербезопасность» и «Тактика».

Фото: Министерство обороны РК

— Конкурсанты управляют FPV-дронами, выполняют задачи воздушной разведки и доставки грузов, используют роботизированные комплексы для эвакуации условно раненых и выполнения инженерных задач, отражают кибератаки на специализированном полигоне, а также демонстрируют навыки тактической, огневой и медицинской подготовки. Финальный этап SHAIQAS 2026 состоится 14 — 15 августа на базе учебного центра «Амандык». В него выйдут команды, успешно прошедшие промежуточный отбор. Финальные соревнования пройдут с выполнением практических задач в полевых условиях и будут транслироваться в режиме онлайн, — говорится в сообщении.

Какой призовой фонд подготовили для чемпионата?

Призовой фонд чемпионата составляет 18 миллионов тенге: за первое место предусмотрено 10 миллионов тенге; за второе — 5 миллионов; за третье — 3 миллиона тенге.

В Министерстве подчеркнули, что инициатива по проведению чемпионата SHAIQAS — 2026 принадлежит АО «Казахстан ГИС Центр». Оператором соревнований выступает ТОО «Центр по развитию инноваций в области обороны и безопасности» (Defense Tech). Проведение соревнования осуществляется за счет спонсорских средств и партнерских взносов без привлечения бюджетных средств Министерства обороны Республики Казахстан.

Напомним, более 100 казахстанских десантников выполнили первые прыжки с парашютом.