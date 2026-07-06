Более 100 казахстанских десантников выполнили первые прыжки с парашютом

Более 100 военнослужащих срочной службы Десантно-штурмовых войск впервые самостоятельно совершили прыжки с парашютом в ходе учебно-тренировочных занятий в Конаевском гарнизоне, передает агентство Kazinform.

Всего в десантировании приняли участие более 120 военнослужащих, из которых около 100 военнослужащих срочной службы впервые совершили самостоятельный прыжок.

Десантирование осуществлялось с высоты 800 метров из вертолета Ми-17. После приземления личный состав приступил к выполнению тактических нормативов, отрабатывая действия подразделений после высадки.

Фото: Минобороны РК

В Минобороны отметили, что перед первым самостоятельным прыжком военнослужащие прошли полный курс воздушно-десантной подготовки. На специализированном учебном комплексе они освоили порядок покидания воздушного судна, управление парашютом, технику приземления, а также действия при возникновении нештатных ситуаций. Завершающим этапом стал контрольный инструктаж по соблюдению требований безопасности.

— Выполнению каждого прыжка предшествует серьезная подготовка. Военнослужащие должны уверенно владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, поскольку от их грамотных действий зависит безопасность десантирования. Только после успешного освоения программы подготовки личный состав допускается к выполнению прыжков, — подчеркнул старший офицер отдела воздушно-десантной подготовки войсковой части 32363 гвардии майор Данияр Абдрахманов.

Как отметили в ведомстве, первый самостоятельный прыжок стал важным этапом профессионального становления молодых десантников. В дальнейшем полученные навыки закрепляются во время практических занятий и тактической подготовки, что способствует готовности военнослужащих к выполнению задач по предназначению.

Фото: Минобороны РК

В Министерстве также подчеркнули, что воздушно-десантная подготовка остается одним из ключевых элементов боевой подготовки Десантно-штурмовых войск, развивая выносливость, психологическую устойчивость, уверенность в своих силах и способность эффективно действовать в сложных условиях.

Напомним, сегодня десантно-штурмовые войска Казахстана отмечают 26-летие.