Сегодня, 6 июля, десантно-штурмовые войска Казахстана отмечают 26-летие со дня образования, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

По данным Минобороны РК, за годы своего существования Десантно-штурмовые войска прошли путь становления и развития, став резервом Верховного Главнокомандующего. Отмечается, что подразделения способны в кратчайшие сроки выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности страны, оперативно реагируя на современные вызовы и угрозы.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня особое внимание уделяется совершенствованию боевой подготовки. В соединениях внедряются беспилотные авиационные системы, расширяются разведывательные возможности, совершенствуется воздушно-десантная подготовка, а также регулярно проводятся комплексные тактические учения с боевой стрельбой, десантированием личного состава и применением современных образцов вооружения и военной техники.

Фото: Министерство обороны РК

— Высокий уровень подготовки десантники ежегодно подтверждают в ходе международных и республиканских учений, а также при выполнении миротворческих задач под эгидой ООН. В текущем году подразделения ДШВ примут участие в ряде крупных международных и республиканских мероприятий боевой подготовки, — отметили в Минобороны РК.

Фото: Министерство обороны РК

Также на территории Казахстана под руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками пройдут совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона ОДКБ «Рубеж-2026» и международное учение «Вершина братства-2026». Кроме того, десантники будут задействованы в республиканском учении «Батыл тойтарыс-2026», а также международных учениях «Взаимодействие-2026», «Нерушимое братство-2026» и «Лесное братство-2026», направленных на повышение боевой выучки и развитие оперативной совместимости с вооруженными силами государств-партнеров.

Фото: Министерство обороны РК

— Сегодня Десантно-штурмовые войска объединяют военнослужащих, для которых высокий профессионализм, верность воинскому долгу и готовность к выполнению самых сложных задач являются основой службы. Бережно сохраняя славные традиции старших поколений, десантники продолжают воспитывать молодых военнослужащих в духе патриотизма, мужества и преданности Родине, неизменно следуя своему девизу: «Никто, кроме нас!», — отметили в Министерстве.

Ранее сообщалось, что на срочную службу из Астаны призвано 1 284 человека.